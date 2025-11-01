LaLiga
Real Madrid - Valencia, en directo: ¡los blancos quieren venganza tras la derrota que les 'costó' la Liga!
Tras la importante victoria en el Clásico, los de Xabi buscan 'vengarse' ante el Valencia y dejar al Barça a 8 puntos, que jugará mañana ante el Elche. Sigue en directo el Real Madrid-Valencia de la jornada 10 de Liga.
El líder vuelve a la acción este sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, un partido que los blancos tienen marcado en el calendario después de lo sucedido la temporada pasada, cuando el conjunto che venció 1-2 con gol de Hugo Duro en el 95' y finiquitó las opciones merengues de cara al título liguero (perdieron el título por solo cuatro puntos con el Barça).
El equipo de Xabi llega al duelo tras ganar los últimos cinco partidos y, mucho más importante, imponerse en el Clásico (2-1) al Barça, rival contra el que habían caído en los últimos cinco encuentros. Una victoria blanca aumentaría la diferencia respecto a los culés en ocho puntos, que recibirán mañana domingo al Elche en Montjuic. Y ojo al Atleti, que tras golear al Sevilla (3-0) tiene 22 puntos, los mismos que el Barça y a cinco del Madrid.
El Valencia, por su parte, goleó 0-5 al Maracena en Copa pero enlaza cinco fechas consecutivas sin ganar en Liga (su última victoria es del 20 de septiembre ante el Athletic) y en estos momentos se encuentra en puestos de descenso.
Bajas y onces del Real Madrid-Valencia
Ambos equipos afrontarán el duelo con bajas: Alaba, Carvajal, Lunin y Rüdiger para los locales; mientras que Foulquier, Ugrinic, Ramazani y Diakhaby no estarán para los visitantes.
- REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
- VALENCIA CF: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.
¡Sigue el partido en DIRECTO!
Recuerda que puedes seguir el Real Madrid-Valencia de la jornada 10 de Liga aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo, la última hora y el resultado del partido de hoy.
Lesionados y bajas del Real Madrid-Valencia
En las filas de Xabi Alonso no estarán disponibles Alaba, Carvajal, Lunin y Rüdiger. Trent ya estaba listo en el Clásico pero el técnico vasco, de momento, sigue sin confiar en él y apuesta por Valverde en la banda derecha. En el caso de Carvajal... volverá a estar sin jugar entre 2 y 3 meses... Muy duro para el madrileño, que ya estuvo 9 meses fuera la pasada temporada.
En el club che son bajas Foulquier, Ugrinic, Ramazani y Diakhaby.
¡Los últimos Real Madrid-Valencia!
Repasamos ahora los últimos enfrentamientos entre merengues y ches. Mucha atención, el Real Madrid ha pinchado en tres de los últimos cinco duelos ante el Valencia.
- Real Madrid 1-2 Valencia
- Valencia 1-2 Real Madrid
- Valencia 2-2 Real Madrid
- Real Madrid 5- Valencia
- Valencia 1-0 Real Madrid
- Real Madrid 2-0 Valencia
- Real Madrid 2-1 Valencia (tras tanda de penaltis)
- Real Madrid 4-1 Valencia
- Valencia 1-2 Real Madrid
- Real Madrid 2-0 Valencia...
También hay que tener en cuenta que, si no contamos la derrota blanca de la temporada pasada, el Valencia no ganaba en el Bernabéu desde marzo de 2008 (2-3) con doblete de Villa y gol de Arizmendi en el 89' (Raúl anotó los dos para el Madrid).
¡¡11 del VALENCIA!!
Con estos 11 sale Corberán para intentar repetir lo que sucedió el pasado 5 de abril (1-2). Ojo, muy necesitado el equipo valenciano, que no gana en Liga desde el 20 de septiembre y que ahora mismo está en descenso.
🟠 11: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.
Xabi confía en los del Clásico
Diez de los once jugadores que comenzaron el Clásico salen de titulares este sábado ante el Valencia, el único que no repite es Camavinga, que sale del once por Mastantuono, quien disfruta de una nueva oportunidad para seguir ganándose la confianza de Xabi. No será un partido fácil para el Madrid, que tiene muy en mente lo que ocurrió hace solo unos meses... En unos minutos saldrá el ONCE del VALENCIA y repasaremos los últimos duelos entre ambos equipos.
¡¡11 OFICIAL del REAL MADRID!!
¡Vinicius Jr, titular! Esta era, de nuevo, la gran incógnita del once de Xabi, que pone de inicio al brasileño tras su partidazo ante el Barça... y pese a los feos gestos tras su cambio en la segunda parte. Así sale el tolosarra ante el Valencia a partir de las 21h. Mastantuono por Camavinga, el único cambio respecto al Clásico.
⚪ 11: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
El Valencia llega mal... y en puestos de descenso
Los valencianos golearon 0-5 al Maracena en su debut en la Copa del Rey, pero llegarán al Bernabéu enlazando cinco partidos seguidos sin ganar en Liga (derrotas ante Oviedo, Girona y Villarreal, y empates ante Alavés y Espanyol). La última victoria liguera fue el 20 de septiembre en Mestalla ante el Athletic y tras 10 jornadas solo han podido sumar una más (3-0 ante el Getafe).
Una situación que deja a los de Corberán en puestos de descenso (18º con 9 puntos)... aunque mucho ojo, el Alavés es 12º con solo 12 puntos ¡Está todo apretadísimo, hasta siete equipos en solo tres puntos!
El Madrid, a 'vengar' la derrota del año pasado
Puede que este partido no esté marcado en rojo en el calendario merengue, pero seguro que la derrota del año pasado ante el Valencia en el Bernabéu (1-2) escoció mucho a un equipo que perdió la Liga por solo 4 puntos respecto al Barça y que sufrió este revés en la jornada 30. Influyó mucho, para mal de los blancos, ese gol de Hugo Duro en el 95'.
El Madrid tiene 5 puntos de ventaja pero hoy querrá ganar, y bien, a un Valencia al que le tiene ganas y que acumula cinco partidos consecutivos sin vencer en la competición doméstica.
Así ganaron los ches en el Bernabéu en abril de este mismo año.
Real Madrid - Valencia, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga
¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Real Madrid-Valencia de la jornada 11!! ¡Partido muy grande en el Santiago Bernabéu, de esos bonitos, históricos e incluso polémicos en los que ambos equipos se dejan la vida! No es un Clásico, no es un derbi... ¡pero aquí hay pura rivalidad!
El Madrid llega como líder de Liga, con 5 puntos de ventaja respecto al Barça tras ganarle el Clásico, y con la posibilidad de acostarse con 8 puntos de diferencia si gana hoy.
¡Vamos a analizar el partido y la previa aquí, en la web de Antena 3 Deportes! Mucho ojo a los onces también, que siempre tienen picante... ¡¡ARRANCAMOOOS!!
