Real Madrid - Valencia, en directo: ¡los blancos quieren venganza tras la derrota que les 'costó' la Liga!

El líder vuelve a la acción este sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, un partido que los blancos tienen marcado en el calendario después de lo sucedido la temporada pasada, cuando el conjunto che venció 1-2 con gol de Hugo Duro en el 95' y finiquitó las opciones merengues de cara al título liguero (perdieron el título por solo cuatro puntos con el Barça).

El equipo de Xabi llega al duelo tras ganar los últimos cinco partidos y, mucho más importante, imponerse en el Clásico (2-1) al Barça, rival contra el que habían caído en los últimos cinco encuentros. Una victoria blanca aumentaría la diferencia respecto a los culés en ocho puntos, que recibirán mañana domingo al Elche en Montjuic. Y ojo al Atleti, que tras golear al Sevilla (3-0) tiene 22 puntos, los mismos que el Barça y a cinco del Madrid.

El Valencia, por su parte, goleó 0-5 al Maracena en Copa pero enlaza cinco fechas consecutivas sin ganar en Liga (su última victoria es del 20 de septiembre ante el Athletic) y en estos momentos se encuentra en puestos de descenso.

Bajas y onces del Real Madrid-Valencia

Ambos equipos afrontarán el duelo con bajas: Alaba, Carvajal, Lunin y Rüdiger para los locales; mientras que Foulquier, Ugrinic, Ramazani y Diakhaby no estarán para los visitantes.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

VALENCIA CF: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.

