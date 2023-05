Las dudas que se abren en el futuro de Rafa Nadal: ¿Y ahora qué?

Rafa Nadal confirmará hoy, según todos los rumores e informaciones, que no acude a Roland Garros, el torneo que ha ganado en 14 ocasiones y que le han convertido en el mejor tenista de la historia sobre tierra batida. De sus 22 grand slam, más de la mitad los ha logrado en París, donde el manacorí ha cimentado buena parte de su legendario legado en este deporte. Hoy, a partir de las 16:00 horas, comparecerá ante los medios en una rueda de prensa en su Academia para confirma que no acude a Roland Garros, la primera vez en su carrera.

Nadal ha disputado el grand slam parisino durante las 18 temporadas que ha estado en el circuito. En 2005 debutó y ganó su primera Copa de los Mosqueteros. A partir de ese año, el balear nunca se ha perdido Roland Garros y lo ha ganado en 13 ocasiones más (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). En 2016 se tuvo que retirar en París por una rotura en su muñeca izquierda.

Rafa Nadal cayó lesionado el pasado mes de enero en la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald, una lesión en el psoas ilíaco que le ha apartado del circuito desde entonces y que ha llenado de interrogantes su futuro. Camino de los 37 años, los cumplirá el próximo 3 de junio, su última lesión, unida a las que ha sufrido a lo largo de su carrera dejan muchos interrogantes sobre su vuelta a la competición.

La lesión en el psoas ilíaco ha apartado a Nadal de toda la gira de tierra batida (Barcelona, Madrid, Montecarlo y Roma). Ahora, todo hace indicar que tampoco estará en Roland Garros. Su ausencia en París tiene repercusión inmediata en el ranking, ya que el balear perderá los 2.000 puntos que defiende como campeón. En ese escenario, el balear saldría del top-100 del ranking de la ATP. Una situación inédita y que hará que Nadal caiga por debajo del puesto 130, algo que no ocurría desde 2003.

Se baraja que Nadal puede regresar para la gira de hierba y poder estar en Wimbledon, del 3 al 16 de julio, pero necesitará de una invitación del All England Club para estar presente al figurar fuera del top-100 de la ATP. No sería un problema ya que Federer recibió wild cards cuando estuvo mucho tiempo lesionado de su rodilla.

La otra gran duda es saber si, al margen de confirmar su ausencia en Roland Garros, Nadal comunicará algo más. Se ha llegado a barajar que incluso podría renunciar a todo 2023 y prepararse para regresar al 100% la próxima temporada, y también suena una posible retirada, pero esa posibilidad parece estar descartada de momento. El deseo de Rafa Nadal es retirarse jugando y para eso lleva trabajando desde que cayera lesionado en Melbourne, el objetivo es volver a competir.

Lo cierto es que Rafa Nadal ha tenido que competir contra sus rivales y contra las lesiones a lo largo de su carrera. El balear acumula más de una decena de lesiones en sus casi 20 años en la élite del tenis. Y es que Nadal se ha perdido o ha jugado con molestias cerca de 25 grand slam. Un historial de lesiones que le han afectado a codo, pie izquierdo, rodillas, abdominales, espalda, muñecas, costillas o cadera.

Grand Slam que Nadal no ha jugado por lesión

- Roland Garros 2003: Lesión de codo.

- Roland Garros 2004: Fractura en el escafoides.

- Wimbledon 2004: Fractura en el escafoides.

- Open de Australia 2006: Lesión pie izquierdo.

- Wimbledon 2009: Tendiditis en las dos rodillas.

- US Open 2012: Lesión en rodilla izquierda.

- Open de Australia 2013: Virus estomacal.

- US Open 2014: Lesión muñeca derecha.

- Wimbledon 2016: Lesión muñeca izquierda.

- US Open 2020: Problemas pie izquierdo y situación covid-19.

- Wimbledon 2021: Problemas pie izquierdo.

- US Open 2021: Problemas pie izquierdo.

Grand Slam en los que ha jugado o sufrido lesiones

- US Open 2007: Cae ante Ferrer en octavos con problemas en la rodilla.

- US Open 2009: Del Potro le supera en semifinales con una rotura abdominal.

- Open de Australia 2010: Se retira en cuartos de final ante Murray por molestias en rodilla izquierda.

- Open de Australia 2011: Derrota ante Ferrer en cuartos de final con problemas el músculo isquiotibial de pierna izquierda.

- Wimbledon 2012: Rosol le echa en segunda ronda, juega con una lesión en la rodilla izquierda.

- Open de Australia 2014: Pierde la final ante Wawrinka aquejado de una lesión en la espalda.

- Roland Garros 2016: Una rotura en la muñeca izquierda le obliga a retirarse antes de su partido de segunda ronda.

- US Open 2016: Pierde ante Pouille en octavos de final con problemas en muñeca izquierda.

- Open de Australia 2018: Se retira ante Cilic en cuartos por una lesión en el cuádriceps del muslo derecho.

- US Open 2018: Una lesión en la rodilla derecha le obliga a retirarse en semifinales ante Del Potro.

- Open de Australia 2021: Derrota ante Tsitsipas en cuartos con problemas en la espalda.

- Roland Garros 2021: Cae ante Djokovic en semifinales aquejado de dolores en su pie izquierdo.

- Wimbledon 2022: Se retira ante de la semifinal ante Kyrgios al confirmarse una rotura abdominal.

- Open de Australia 2022: Cae ante Mackenzie McDonald con una lesión en el poas ilíaco.