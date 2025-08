Djokovic toma una decisión insólita antes del US Open

Novak Djokovic ha decidido borrarse del Masters 1000 de Cincinnati, que arranca el próximo 7 de agosto, para priorizar la recuperación física y la gestión de su calendario. El serbio no compite desde su eliminación en semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner, hace casi un mes, donde arrastraba una molestia en la zona de la ingle.

A sus 38 años, el de Belgrado ha decidido saltarse toda la gira previa al US Open, ya que tampoco participó en el Masters 1000 de Canadá y debutará en el Grand Slam norteamericano sin haber disputado un solo partido oficial en pista dura en todo el verano. De hecho, será la primera vez en dos décadas que Djokovic llegue al US Open sin haber jugado ni en Canadá ni en Cincinnati.

Incluso en 2021, cuando decidió no disputar ninguno de los dos Masters por descanso tras los Juegos Olímpicos, había acumulado algo de rodaje competitivo durante el verano. En 2022 no participó en la gira por las restricciones sanitarias, pero no fue una decisión técnica. En 2023, el serbio ganó el título en Cincinnati tras imponerse a Carlos Alcaraz en una final épica. Este año, sin embargo, desaparece del cuadro del torneo. Su balance en esta competición es de 45 victorias y 12 derrotas, sumando tres títulos (2018, 2020 y 2023).

Llegar a tope para el US Open

El objetivo de Djokovic es claro: reservarse para estar descansado y poder ir con todo al US Open, donde buscará su 25º título de Grand Slam. Su último título se remonta al 2023, donde ganó en Nueva York ante Medvedev. El serbio no defiende puntos ni en Canadá ni en Cincinnati, por lo que su decisión no compromete su posición en el ranking ATP, donde actualmente es sexto. Consciente de que cada torneo requiere más recuperación, su calendario se ha ido reduciendo a los cuatro grandes.

De esta manera, 'Nole' se une a Jack Draper (5º) que arrastra molestias en el brazo izquierdo y al búlgaro Dimitrov (20º) como las bajas más sonadas del torneo, en el que si estarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com