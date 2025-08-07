De las críticas a la fama: el utillero del Molinense que ha conquistado al mundo del fútbol

Pedro García, el utillero del equipo de fútbol Unión Molinense CF, se ha convertido en el centro de atención en el mundo del fútbol español después de hacerse viral en las redes sociales. En X, su publicación anunciando su renovación tiene más de 1,5 millones de visualizaciones.

El nombre de Pedro ha empezado a repetirse no solo en el mundo del fútbol, sino también en las calles de Molina de Segura, donde trabaja como utillero en el Unión Molinense CF. Su trabajo dentro del club, a pesar de ser poco vistoso de cara al público, es esencial e imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo.

Su fama ha crecido de manera repentina, cuando el club publicó en redes sociales su renovación. Las críticas en su contra no tardaron en llegar, principalmente relacionadas con su aspecto físico, pero el mundo del fútbol se volcó con él y ahora la cantidad de comentarios positivos es bastante superior al número de comentarios ofensivos. El apoyo más importante fue el del propio club que salió a defender a su utillero, destacando la importancia que tiene en el día a día del Molinense. La dirección del equipo expresó claramente: "Habéis hecho viral a la persona correcta."

En una entrevista reciente con Antena 3 Deportes, Pedro nos ha contado su experiencia en estos días tan intensos: "Me enteré de todo el revuelo mientras estaba preparando el material del partido. No le doy importancia, si no sí que me afectaría", comentaba el utillero, que no permite que las críticas le afecten emocionalmente. "Estoy con el club a muerte, se lo agradezco muchísimo. En la calle me dicen que ya soy famoso".

A lo largo de la entrevista, también nos contó entre risas el buen rollo que hay dentro del vestuario y que los jugadores le han hecho alguna broma al respecto, una muestra más de la excelente relación que mantiene con ellos. "Los jugadores no paran de hacerme bromas, me dicen que ahora que soy famoso me haga fotos con ellos".

Su historia es un claro ejemplo de la importancia de los trabajos que no son tan vistosos como el de los jugadores, que ocurren entre bambalinas, pero que son igual de importantes. Además, que carece de sentido opinar de una persona que no se conoce y que tampoco se ha visto su gran labor en el día a día. Pedro representa humildad, esfuerzo y lealtad a un escudo que lleva dentro del corazón.

