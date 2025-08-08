Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla

Los individuos rompieron la puerta de entrada del recinto y causaron daños económicos.

Estadio Ram&oacute;n S&aacute;nchez Pizju&aacute;n

Estadio Ramón Sánchez PizjuánGetty

Daniel Caballero
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el asalto masivo a las instalaciones de la ciudad deportiva del Sevilla FC ocurrida el 10 de mayo tras la llegada del equipo procedente de Vigo, donde sufrió una derrota contra el Celta por 3-2, según informó este viernes.

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del Sevilla regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, ante cuyas puertas se congregó "una masa importante de aficionados descontentos con la deriva deportiva del equipo sevillista", según ha detallado Rocío Díez, portavoz de la Policía Nacional.

Cuando llegó el autobús que transportaba a los futbolistas, los ánimos de los aficionados fueron calentándose hasta el punto de que llegaron a arrasar con la puerta de entrada y acceder a las instalaciones deportivas, donde provocaron unos cuantiosos daños económicos.

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de LaLiga denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas para identificar y detener a los autores. La operación policial, denominada 'Caliche', ha estado liderada por la Brigada Provincial de Información y ha resultado "laboriosa y muy complicada", según informó la nota de prensa de la Policía, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados.

A pesar de ello, los agentes han identificado a los cuatro detenidos, mediante el análisis de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y la revisión de grabaciones de teléfonos móviles y continúan trabajando en la identificación de más autores, por lo que no se descarta que haya nuevas detenciones.

Este asalto supone un grave perjuicio económico para el Sevilla, tanto por lo material como por la imagen que se proyecta al exterior. Los detenidos se enfrentan a sanciones administrativas por la Ley del Deporte y penas de prisión por delitos de desorden público y daños.

