Ter Stegen se planta: ni se marchará del Barça ni firmará el parte médico

Marc André Ter-Stegen ha hecho caso omiso a las peticiones del club y no firmará, bajo ningún concepto, el parte médico que el Barça quiere enviar a La Liga para poder inscribir a Joan García y Szczesny liberando parte del salario del meta alemán.

El de Monchengladbach considera que no hay motivo para ampliar una baja que, según los médicos que le han intervenido, sería de un máximo de tres meses. Ter Stegen, que ya se operó de la misma dolencia hace dos años, no quiere aplazar su inscripción al mes de enero y considera que el registro de los nuevos fichajes no es su problema.

Por su parte el Barça, que mediante la renovación del polaco Szczesny y el pago de la cláusula de Joan García al Espanyol, invitaba a Ter Stegen a marcharse, se ha topado con que el alemán está decidido a quedarse en el Barça, cosa que dejó clara durante la Liga de Naciones, por lo que considera que la cúpula azulgrana debería haber encontrado una fórmula para lograr la inscripción de los otros porteros por otras vías que no fueran su baja.

La capitanía no le importa

Ter Stegen es el único jugador que queda en el Barça desde que los azulgranas ganaran su última Champions League, en la temporada 14/15, por lo que tras 11 temporadas en la Ciudad Condal, el portero siente que cuenta con el apoyo del vestuario y no está dispuesto a ceder a ninguna de las presiones procedentes de la cúpula directiva, que en los últimos días valoró la posibilidad de abrir un expediente contra el meta y retirarle la capitanía.

Por lo pronto, un expediente no tendría recorrido jurídico alguno, dado que el futbolista no se ha saltado el régimen disciplinario y no está obligado a compartir sus datos de salud, protegidos por la Ley de Protección de Datos. De hecho, solo está obligado a comunicar al club que está en situación de incapacidad temporal. Por otro lado, que le sea retirado el brazalete de capitán tampoco le quita el sueño, ya que considera que su peso en el vestuario no cambiaría en absoluto.

