VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

El partido amistoso entre el Real Betis Balompié y el Como terminó de forma lamentable después de que los jugadores de ambos conjuntos protagonizaran una tangana justo antes del descanso. Tras un lance del partido, Pablo Fornals y Máximo Perrone se encararon. El futbolista argentino golpeó al español en la cara, y este respondió con una bofetada. Esto provocó que de nuevo el jugador del Como le propinara un puñetazo mientras los compañeros de ambos se metían en medio, algunos para separar la pelea, y otros para involucrarse.

Natan agarró al centrocampista de Cesc Fábregas y trató de apartarle entre empujones y tirones cuando, de pronto, apareció el Chucho Hernández que intentó golpear a los futbolistas del Como. Sin embargo, su derechazo acabó impactando en su propio compañero. La batalla campal estaba servida, con jugadores, suplentes y técnicos arremolinándose en la medular para tratar de frenar la trifulca.

La tensión llegó incluso al área técnica, donde el propio Fábregas se encaró con Riquelme. A pesar del caos, el árbitro zanjó el asunto mostrándole la tarjeta roja a Perrone y Bellerín (aunque rectificó más tarde en el acta al haber confundido al lateral bético con su compañero Fornals), además de amonestar con amarilla a varios jugadores italianos.

El partido terminó con la derrota del Betis (2-3) con un gol en el minuto 91 de Iván Azón. Tras el pitido final, Héctor Bellerín tuvo una acalorada discusión con el colegiado del partido. Hasta tuvo que ser separado por su compañero Marc Bartra. Posteriormente, en las imágenes que se fueron publicando, se puede ver como en una jugada Alberto Moreno, lateral del Como, levanta en exceso la pierna e impacta con los tacos por delante contra la cabeza de Bellerín, lo que pudo ser uno de los detonantes de la consternación del Bético.

