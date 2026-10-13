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Masters Shanghái

Davidovich tira de épica para remontar ante Hurkacz y meterse en los cuartos de Shanghái

El tenista malagueño firma una gran remontada ante el polaco Hubert Hurkacz (1-6, 6-3, 7-6 (6)) y ya le espera el francés Arthur Gea en los cuartos de final del Masters de Shanghái.

Alejandro Davidovich Fokina celebra su victoria ante Hurkacz en Shanghái

Alejandro Davidovich Fokina celebra su victoria ante Hurkacz en Shanghái Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Alejandro Davidovich Fokina se metió este martes en los cuartos de final del Masters de Shanghái, después de protagonizar una gran remontada (1-6, 6-3, 7-6 (6)) ante el polaco Hubert Hurkacz, campeón de la cita china en 2023. El tenista malagueño superó un mal primer set y tiró de épica para cargarse al verdugo de Novak Djokovic en Shanghai tras un duelo de dos horas y cuatro minutos. A Davidovich le espera ahora el francés Arthur Gea, quien eliminó a Jakub Mensik en dos sets (7-6(4) y 6-4).

La primera media hora de partido fue una pesadilla para un Davidovich muy errático y sin respuestas ante el saque de Hubert Hurkacz. El polaco no le permitió ni una bola de break al español en ese primer set y rompió en dos ocasiones el servicio de Davidovich.

Todo cambió en el segundo set, en buena parte, por la mejora de Davidovich tanto al servicio como al resto. En el cuarto juego logró romper el servicio del jugado polaco; Hurkacz trató de reaccionar pero el español logró evitar el contrabreak para colocarse 1-4 arriba y llevar la contienda al tercer y definitivo set.

Al comienzo del tercer set, Davidovich logró levantar tres bolas de break en su primer turno de saque y, tras salvar un momento delicadísimo, la igualdad fue total hasta llegar al tie-break. El tenista malagueño logró imperar en ese tie-break, cerrando el partido en la tercera bola de partido de la que dispuso.

El rival de Davidovich en cuartos de final del Masters de Shangháiserá el francés Arthur Gea, que se deshizo por 7-6 (4) y 6-4 del checo Jakub Mensik, decimotercer cabeza de serie y que había sido el verdugo en la anterior ronda del cuarto mejor tenista de la tabla, el estadounidense Ben Shelton.

Independientemente del resultado que lograse este martes, Davidovich había superado ya su mejor marca en Shanghái, que databa del año pasado, cuando cayó en dieciseisavos de final ante el ruso Daniil Medvedev.

Octavos de final del Masters de Shanghái 2026

Alexander Zverev def. Alexander Bublik (7-6(6), 4-6 y 7-6(1))

Alex de Miñaur def. Karen Khachanov (6-3 y 6-4)

Arthur Gea def. Jaub Mensik (7-6(4) y 6-4)

Alejandro Davidovich def. Hubert Hurkacz (1-6, 6-3, 7-6 (6))

Botic van de Zandschulp vs Rafa Jódar

Casper Ruud vs Felix Auger-Aliassime

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas

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