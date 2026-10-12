Alcaraz, tras su derrota ante Bergs en Shanghái: "Es una de las derrotas que más me han dolido"

Carlos Alcaraz cayó derrotado este lunes en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Shanghái frente al belga Zizou Bergs (7-5 y 7-6 (4)). Una derrota dolorosa, como admitió el tenista murciano tras su eliminación en tierras chinas.

"Es una de las derrotas que más me han dolido de entre las últimas. Me sentía muy bien. Ver que no he podido adaptarme lo mejor posible a las condiciones de hoy me ha dolido. Venía a este torneo fresco, con muchas ganas de competir, y visto el nivel pobre que he dado hoy, la verdad es que me decepciona", reconoció Alcaraz.

El pupilo de Samu López se refirió a sus quejas, en pleno partido ante Bergs, por el bote de las pelotas.

"Es muy raro. Cuando tú pegas un resto de segundo saque atacando de arriba a abajo, la bola no te puede botar por encima de la cabeza, y luego en el punto siguiente la bola me ha botado totalmente diferente. Una vez bota hacia arriba, otra desliza y bota hacia adelante", explicó Alcaraz.

"Tampoco quiero poner excusas. Son sensaciones... Intento ver la bola tal y como viene, pienso que va a botar de una manera y me preparo para ese golpe. Y cuando me viene de una manera diferente, es muy tarde. A lo mejor tengo que jugar de otra manera, ver la bola y pensar de otra manera", subrayó el tenista murciano.

Alcaraz se confesó "un poquito descolocado" por "unas sensaciones muchísimo más lentas" con respecto a la primera ronda ante Juan Manuel Cerúndolo, aunque aseguró que tanto la cancha como las bolas "están muy bien por lo general".

"Sigo pensando que estoy fresco, y tengo ganas de los torneos que vienen"

El español consideró que Bergs "tuvo suerte en algunos lances, y la aprovechó", y que al mismo tiempo a él le faltó esa fortuna. En todo caso, el español habló de su "muy mal nivel" hoy y del "muy bueno" de Bergs, a quien felicitó por su buen saque.

"Lo único que puedo pensar es en volver a casa, a las pistas de entrenamiento, y dar lo mejor en el siguiente torneo. Sigo pensando que estoy fresco, y tengo ganas de los torneos que vienen. Vamos a intentar darlo todo", concluyó Alcaraz.