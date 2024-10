Las cifras de la leyenda Rafa Nadal: 22 grand slam, 14 Roland Garros, 36 Masters 1.000...

Rafa Nadal ha puesto punto y final a su etapa como tenista profesional este jueves 10 de octubre, es el adiós de una leyenda del tenis y del deporte mundial. El manacorí reescribió la historia del tenis y dejó una doble rivalidad ante Roger Federer y Novak Djokovic, los dos principales rivales a lo largo de su carrera, que nadie podrá olvidar. Por el camino quedan unas cifras y un palmarés simplemente inigualables: 22 grand slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Open de Australia), 36 masters 1.000, dos oros olímpicos (2008 y 2016), cinco Copas Davis...

Me retiro del tenis profesional. Han sido años difíciles estos dos últimos, no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que me podía imaginar", anunciaba Nadal en un vídeo en sus redes sociales.

El balear aún jugará la final de la Copa Davis, del 19 al 24 de noviembre en Málaga, y antes volverá a coger una raqueta el próximo jueves 17 de octubre en Riad, en la exhibición bautizada con el nombre de 'Six Kings Slam'. Tras eso los aficionados al tenis y la deporte habrán de acostumbrarse a vivir sin Nadal, sin ese tipo que tanta felicidad ha dado en los últimos 20 años.

Palmarés de Rafa Nadal

- 92 títulos ATP

- 22 Grand Slam:

14 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

4 US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

2 Wimbledon (2008 y 2010).

2 Open de Australia (2009 y 2022).

- 36 Masters 1.000:

Indian Wells: 3 (2007, 2009, 2013).

Montecarlo: 11 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 018).

Madrid: 5 (2005, 2010, 2013, 2014, 2017).

Hamburgo: 1 (2008).

Roma: 10 (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).

Canadá (Toronto/Montreal): 5 (2005, 2008, 2013, 2018, 2019).

Cincinnati: 1 (2013).

- 2 Medallas olímpicas: oro en Pekín 2008 (individual) y oro en Río 2016 (dobles).

- 5 Copas Davis: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Rafa Nadal también acumuló 209 semanas como número 1 de la ATP, 56 de forma consecutiva.

- Premio Laureus al Mejor deportista (2011, 2021), Premio Laureus a la mejor reaparición (2014), Premio Laureus al Deportista Revelación (2006) y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes (2008).

