Rafa Nadal jugará las finales de la Copa Davis con España

Rafa Nadal jugará la fase final de la Copa Davis 2024 en Málaga. Así lo ha confirmado la propia organización del torneo con una publicación en la que el ganador de 22 Grand Slams aparece en la fotografía de los cinco jugadores que representarán a España del 19 al 24 de noviembre de 2024 en Málaga.

Nadal, Alcaraz, Bautista, Carreño y Granollers

Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers serán los cinco tenistas que estarán a las órdenes del capitán David Ferrer, al menos, en la eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos.

Tras el anuncio de la Davis, la propia RFET (Real Federación Española de Tenis) ha confirmado que el cinco veces ganador de este torneo (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) formará parte del equipo.

De momento, Rafa Nadal no ha se ha pronunciado de forma oficial pero se espera que así lo haga en las próximas horas. Esta tarde de lunes han salido a la luz los nombres de todos los tenistas que representarán a sus países en esta fase final. Rafa, a no ser que una lesión de última hora se lo impida, podría disputar la que seguramente será su última Copa Davis.

Países Bajos, rival de España en cuartos: este es su equipo

El histórico torneo por países se celebrará del 19 al 24 de noviembre en la ciudad de Málaga en una fase final de 8 equipos que comenzará con las eliminatorias de cuartos de final. España se enfrentará a Países Bajos, que contará con la presencia de Tallon Griekspoor (39º) y Van de Zandschulp (67º), además de un experto doblista como Wesley Koolhof quien seguramente formará pareja con Jesper de Jong, el que fuera rival de Alcaraz en el pasado Roland Garros.

Las otras eliminatorias enfrentarán a Italia - Argentina, EE.UU - Australia y Alemania - Canadá, de este último duelo saldrá el posible rival de España en semifinales siempre y cuando 'La Armada' consiga vencer a los neerlandeses. A priori y a pesar de la evidente dificultad de todos los enfrentamientos, España ha quedado encuadrada en una parte algo más sencilla ya que Italia, Estados Unidos y Australia son seguramente las selecciones más potentes del mundo, con permiso de Canadá y España, también ganadoras del torneo en los últimos años.

Rafa llegará sin ritmo competitivo

Ha sido el gran hándicap de Rafa en todo lo que llevamos de 2024, el tenista de 38 años estuvo un año fuera de las pistas por una lesión en el Open de Australia 2023 y desde su reaparición en enero de este año solo ha disputado 27 partidos oficiales, de los cuales siete han sido en modalidad de dobles. Nadal apenas ha podido tener continuidad debido a sus constantes problemas físicos y lo difícil que le resulta aguantar partidos largos y torneos con poco descanso. De los 19 partidos individuales ha ganado 12 y ha perdido 7, su mejor resultado es una final en el ATP 250 de Bastad y su último partido fue ante Novak Djokovic en la segunda ronda de los Juegos de París (1-6 y 4-6 para el serbio).

El manacorí no salta a una pista de tenis desde el 31 de julio (dobles con Alcaraz en París) y todo apunta a que no lo hará otra vez hasta la eliminatoria ante Países Bajos a mitad de noviembre. Precisamente hace una semana él mismo anunció que no participaría en la Laver Cup 2024 (terminó este domingo con victoria del Equipo Europa) y no dio razones exactas de el por qué de su ausencia. Puede que tuviese que ver con evitar una posible lesión que pudiera impedirle jugar la Copa Davis.

¿Otro 'Nadalcaraz'?

Ahora dependerá de su nivel físico y tenístico, y por supuesto de la decisión de David Ferrer, si Rafa Nadal jugará en individuales, dobles o en ambos (poco probable). La Davis se disputa en superficie indoor, unas condiciones que históricamente no son buenas para el juego ni el físico del español aunque por delante tendrá casi dos meses para entrenar y hacerse lo mejor posible a la pista rápida cubierta. Sí que está claro que Carlos Alcaraz disputará siempre uno de los dos partidos individuales y que Marcel Granollers (nº1) será uno de los dos doblistas que elegirá Ferrer para cada eliminatoria.

¿Será el último torneo oficial de uno de los mejores tenistas de la historia? El futuro dirá, de momento sabemos que podremos disfrutar de él una vez más representando al equipo español.

