Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de octavos de final del US Open en directo

Llega la hora de la verdad para Carlos Alcaraz... El murciano, dos veces campeón del US Open y defensor del título de 2025, afronta su primera gran piedra en el Slam estadounidense, donde se medirá al local Tommy Paul, número 21 del ranking.

Este pasado viernes, Alcaraz solventó con firmeza su partido de tercera ronda ante el chino Wu en la que ha sido su mejor actuación en lo poco que llevamos de torneo (6-3, 6-4 y 6-1). El de El Palmar tampoco necesitó de su mejor nivel al saque, aunque firmó seis aces se dejó el 50% de puntos con el segundo servicio y 'solo' consiguió 21 golpes ganadores, nueve más que su rival.

El jugador asiático plantó mucha menos batalla que el portugués Faria -le ganó un set al español- e incluso Safiullin en primera ronda (6-4, 6-4 y 6-4). Con la del viernes son ya 17 victorias oficiales seguidas en major, donde hay que remontarse a la final de Wimbledon 2025 como última derrota.

Tommy Paul, piedra en el camino... y rival muy conocido

Ahora, con tres partidos ya en la mochila y ganando confianza día tras día, Carlitos se prepara para la primera gran batalla en Nueva York: Tommy Paul, 21 de la ATP y rival al que ya se ha enfrentado en ocho ocasiones.

El de Nueva Yersey, por su parte, llega al duelo tras deshacerse de Wong, Prizmic y Bublik, al que derrotó en cinco sets. La mala noticia para el americano es que siempre se ha dejado un set por el camino (uno en la primera y segunda ronda y dos en la tercera). Paul ha jugado ya cuatro finales ATP en lo que llevamos de 2026, aunque solo salió vencedor en Houston (primer título en tierra), perdiendo así las de Delray Beach, Hamburgo y Queen's.

Alcaraz y Paul ya se conocen más que bien, siendo este el noveno encuentro oficial que disputarán a nivel ATP. El balance favorece claramente al de El Palmar, que ha vencido en seis ocasiones y solo ha caído en dos (el primer enfrentamiento en Montreal 2022 y un año después en Toronto).

Además, será el cuarto duelo en un Grand Slam, habiéndose enfrentado en todos y cada uno de ellos: 3-1 ganó Alcaraz en cuartos de Wimbledon 2024, 3-0 en cuartos de Roland Garros 2025 y 3-0 en octavos de Australia 2026. El español solo cedió un set en la hierba londinense. Será un partido crucial para el jugador local, quien sueña por meterse en cuartos de final del US Open por primera vez en su carrera.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Paul de octavos de final

El partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul se disputará este domingo 6 de septiembre en un horario todavía por confirmar. Recuerda que puedes vivir la última hora del US Open en la web de Antena 3 Deportes.

Duelos de octavos de final en la parte baja del cuadro

Además del encuentro del murciano, estos son los otros tres duelos de octavos de final en la parte baja del cuadro: Medvedev-Tiafoe, Michelsen-Etcheverry y Shelton-Tsitsipas, partido del que saldría el hipotético rival de cuartos de Alcaraz si se impone a Tommy Paul.