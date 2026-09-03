Alcaraz despeja las dudas sobre su muñeca: remonta a Faria y avanza a tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz sigue dando pasos adelante en su regreso a la competición. El español ha superado este miércoles al portugués Jaime Faria en la segunda ronda del US Open después de remontar un partido que comenzó cuesta arriba y que terminó convirtiéndose en una importante prueba física tras casi cinco meses apartado de las pistas por su lesión en la muñeca.

Alcaraz, número 3 del mundo y vigente campeón en Flushing Meadows, se impuso por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos y consiguió el billete para la tercera ronda, donde se enfrentará al chino Yibing Wu.

Más allá de la victoria, el partido dejó una noticia especialmente positiva: el murciano pudo afrontar cuatro sets con normalidad y asegura que ya no piensa en su muñeca cuando golpea la pelota.

Faria sorprende a Alcaraz

El comienzo estuvo lejos de ser sencillo. Faria salió decidido a aprovechar la falta de ritmo competitivo del español y consiguió llevarse una primera manga en la que Alcaraz mostró frustración, especialmente con su servicio.

El momento decisivo llegó en el séptimo juego. Después de que Alcaraz desperdiciara una oportunidad de rotura, el portugués consiguió romper el saque del español tras más de diez minutos de batalla y se situó con 4-3.

Faria aprovechó entonces su potente servicio para cerrar sus dos siguientes juegos en blanco y adjudicarse el set por 6-4. El portugués terminó la manga ganando el 81% de los puntos disputados con su primer servicio y el 53% con el segundo.

Para Alcaraz suponía además una situación desconocida desde hacía mucho tiempo en Nueva York: era el primer set que perdía en el US Open desde 2024, cuando Botic van de Zandschulp le eliminó en segunda ronda.

Un año después, el español conquistó el torneo cediendo únicamente tres 'breaks' durante todo su recorrido.

Dos bolas de 'break' que cambiaron el partido

El inicio del segundo set amenazó con complicar todavía más la tarde. Alcaraz comenzó al servicio y rápidamente se encontró con un 15-40 en contra. Faria disponía de dos nuevas oportunidades de rotura y parecía tener el partido donde quería.

Pero el murciano resistió. Salvó las dos bolas de 'break', conservó su servicio y, acto seguido, rompió el del portugués. El encuentro cambió por completo desde ese instante.

Alcaraz comenzó a encontrar profundidad, elevó la intensidad y convirtió el segundo set en un auténtico tormento para su rival. El resultado fue un contundente 6-0.

"Tuve una bola de 'break' con una derecha bastante cómoda para mí, creo, pero la fallé. A partir de ahí, en ese juego, empecé a precipitarme. No me tomé el tiempo necesario, no tuve paciencia y creo que eso provocó que perdiera el saque", explicó Alcaraz en declaraciones a pie de pista.

"Después de eso, intenté mantenerme concentrado, estar tranquilo y pensar que las cosas buenas iban a volver a pasar. Así que intenté estar ahí todo el tiempo", abundó el de El Palmar.

Cinco roturas consecutivas

La reacción no terminó con el 6-0. Alcaraz llegó a encadenar cinco 'breaks' consecutivos entre el segundo y el tercer set, mientras Faria comenzaba a acumular errores. El portugués terminó el encuentro con 38 errores y 11 dobles faltas, una irregularidad que el vigente campeón aprovechó para tomar definitivamente el control.

Alcaraz tampoco firmó un partido perfecto. Cometió 29 errores no forzados y falló algunos golpes poco habituales en él, entre ellos varias dejadas que terminaron en la red.

Sin embargo, su superioridad fue creciendo con el paso de los minutos. Después del 6-0 del segundo parcial, se llevó el tercero por 6-3 y cerró el encuentro con un 6-2 en el cuarto.

Terminó con 43 golpes ganadores y 29 errores no forzados, ganando el 72% de los puntos con su primer servicio y el 70% con el segundo. En la red, su efectividad alcanzó el 80%.

Cuatro sets para poner el cuerpo a prueba

Alcaraz reconoció después que inicialmente habría preferido resolver el partido mucho antes. Sin embargo, terminó encontrando una lectura positiva al hecho de haber tenido que competir durante cuatro mangas.

"No voy a mentir, quería que terminase rápido, pero luego me he dado cuenta de que jugar cuatro sets era algo muy bueno para mí, porque me iba a permitir ponerlo todo a prueba físicamente: comprobar cómo respondía mi cuerpo, cómo me sentía y cómo me encontraré mañana después de un partido de cuatro sets", dijo.

El español valoró especialmente haber mantenido su nivel durante todo el encuentro: "Estoy contento de haber podido jugar un buen tenis durante los cuatro sets", añadió.

Era apenas su segundo partido individual después de casi cinco meses sin competir, por lo que superar una prueba de dos horas y 40 minutos supone una importante inyección de confianza para las próximas rondas.

"No hay ninguna razón para tener miedo"

La otra gran noticia tiene que ver con su muñeca. Alcaraz asegura que la lesión sufrida en Barcelona ya no condiciona su manera de jugar ni aparece en su cabeza cuando está sobre la pista.

"He estado entrenando con normalidad, golpeando la derecha con mucha libertad y sin pensar en la muñeca, ni durante los entrenamientos ni durante los partidos", dijo el murciano.

El vigente campeón tiene claro que protegerse durante los intercambios no es una opción si quiere volver a competir al máximo nivel: "Sé que, una vez que entro en la pista, tengo que ir a por todas en cada golpe. Tengo que sentirme normal y golpear como lo hacía antes de la lesión. Y después, veremos qué pasa. Ahora mismo me siento genial. No hay ninguna razón para tener miedo y no golpear con normalidad", añadió.

Yibing Wu, próximo rival

Alcaraz se enfrentará en tercera ronda al chino Yibing Wu, número 113 del ranking mundial. Wu consiguió su clasificación este miércoles después de derrotar en tres sets al australiano James Duckworth.

Existe un precedente entre ambos y favorece al español. Alcaraz derrotó al chino en el Masters 1.000 de Shanghái de 2024.

El murciano llegará ahora a ese encuentro con dos victorias y, sobre todo, con más kilómetros en las piernas. Después de regresar ante Safiullin con un triunfo en tres mangas, Faria le obligó a afrontar una batalla más larga.