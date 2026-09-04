Carlos Alcaraz sella su pase a los octavos de final del US Open

El murciano Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open. El español superó en la tarde del viernes al asiático Yibing Wu en tres sets por 6-3, 6-4 y 6-1 en un partido que confirma que el tenista de El Palmar sigue mejorando su estado físico tras 139 días alejado de la máxima competición.

Un partido que demuestra que está de vuelta

El deportista español necesitó apenas tres sets para cerrar el encuentro y completar una primera semana prácticamente perfecta. Recordemos que solo ha cedido una manga en sus tres partidos, después de superar anteriormente a Roman Safiullin y Jaime Faria. Ante Wu, además, fue de menos a más hasta terminar imponiendo su ritmo y su potencia desde el fondo de la pista.

Más de 3 meses sin jugar

La victoria tiene un valor muy especial para Alcaraz porque acumulaba más de tres meses fuera de las pistas y no había acumulado más de 3 partidos oficiales desde su regreso. El campeón del US Open estuvo fuera del circuito por una lesión en la muñeca derecha y llegó a Nueva York con un objetivo mucho más prudente que el título: competir, recuperar sensaciones y comprobar cómo respondía su cuerpo.

El español parece estar recuperando su mejor versión

Alcaraz comenzó mandando desde el fondo de la pista y se llevó el primer set en 43 minutos. Wu, número 113 del mundo de la ATP, intentó reaccionar en el segundo set y consiguió devolver uno de los breaks del español, pero Alcaraz mantuvo la calma y volvió a tomar el control. En el tercer set ya no hubo prácticamente partido: el murciano aceleró, encontró más golpes ganadores y cerró el encuentro con un contundente 6-1 ante el que el tenista chino de 1,83 cm poco pudo objetar. El partido duró alrededor de dos horas y veinte minutos y dejó la sensación de que el español está recuperando progresivamente su mejor versión.