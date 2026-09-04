El único jugador argentino que miró a España alzar la copa del mundo: "Es el hecho de ser respetuoso"

Fue una de las imágenes más comentadas después de la final del Mundial entre España y Argentina. Mientras buena parte de los futbolistas de la Albiceleste se giraron hacia su afición y dieron la espalda en el momento en el que la selección española levantaba la Copa del Mundo, José Manuel 'Flaco' López permaneció mirando hacia los campeones.

El gesto pasó prácticamente inadvertido en un primer momento, pero las imágenes terminaron recorriendo las redes sociales. En medio de la polémica por el comportamiento de algunos integrantes de Argentina tras la derrota, el delantero recibió numerosos elogios por su actitud.

Más de un mes después de aquella final del 19 de julio, el propio futbolista ha explicado por qué decidió quedarse mirando a los jugadores de Luis de la Fuente mientras celebraban la segunda estrella de España. Y buena parte de la respuesta está en su entrenador en el Palmeiras, Abel Ferreira.

"Es el hecho de ser respetuoso"

López habló sobre aquel momento durante una rueda de prensa con niños organizada con motivo de su renovación con el Palmeiras hasta 2030: "Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador, Abel Ferreira [el entrenador del Palmeiras]. Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso", explicó.

El delantero argentino quiso contemplar un momento especialmente doloroso para él y sus compañeros, pero también entendió que observar la celebración del rival formaba parte del aprendizaje de una derrota.

"Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar. Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas", continuó.

Aprender a perder para intentar volver

El Flaco López convirtió así la imagen de España levantando la Copa en una motivación para el futuro. Argentina llegaba a Nueva Jersey como vigente campeona del mundo después de conquistar el título en Catar 2022 y alcanzó su segunda final consecutiva, pero el gol de Ferran Torres en la prórroga terminó entregando el título a la selección española.

López defendió que aceptar la derrota forma parte del deporte: "Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante", explicó.

Sus palabras contrastan con algunas de las imágenes que dejó el final del encuentro y, especialmente, con el gesto de varios de sus compañeros durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Un gesto muy aplaudido en las redes

La actitud del delantero ya había provocado numerosos comentarios positivos cuando las imágenes comenzaron a difundirse después de la final: "Enhorabuena por la educación"; "Mis respetos, más se gana en la humildad que en la arrogancia"; "Fuiste el único que demostró madurez y respeto al deporte"; "Representas a las buenas personas de Argentina", fueron algunos de los mensajes que recibió entonces.

Ahora el propio jugador ha explicado qué había detrás de aquella imagen. Mientras España levantaba su segundo Mundial y buena parte de sus compañeros miraban hacia otro lado, López decidió observar. No solo por respeto al campeón, sino porque espera volver algún día a una final y ser él quien termine levantando la Copa.