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Carlos Alcaraz - Yibing Wu en directo: Fecha, horario y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

El tenista murciano se enfrenta al 113 del mundo en su tercer partido tras su regreso a la competición.

Carlos Alcaraz en acción en la Arthur Ashe

Alcaraz arrolla a Faria tras ceder el primer set | Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Carlos Alcaraz volverá el viernes a pisar la Arthur Ashe de Nueva York en el tercer partido que le medirá a Yibing Wu. El chino, el 113 de la ATP a sus 26 años, se ganó el billete para jugar en la central más grande del mundo tras vencer a Fabian Marozsan.

Hay un solo precedente entre Wu y Alcaraz. Fue en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, en 2024, con triunfo del español en dos ajustados sets.

Horario y dónde ver de la tercera ronda del US Open entre Alcaraz y Wu

El partido de la tercera ronda entre Alcaraz y Wu se disputará este viernes 4 de septiembre en la central Arthur Ashe, en un horario todavía por confirmar.

La crónica del partido, el resultado y la última hora del US Open se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con especial seguimiento a la participación de Carlos Alcaraz y a todo lo que ocurra en el último Grand Slam de la temporada.

Faria le plantó más batalla que Safiullin

El murciano llegará ahora a ese encuentro con dos victorias y, sobre todo, con más kilómetros en las piernas. Después de regresar ante Safiullin con un triunfo en tres mangas, Faria le obligó a afrontar una batalla más larga.

Pero lo importante es que el genio de El Palmar sigue dando pasos adelante en su regreso a la competición. En la segunda ronda neoyorquina tuvo que remontar un partido que comenzó cuesta arriba y que acabó convirtiéndose en una importante prueba física tras casi cinco meses apartado de las pistas por su lesión en la muñeca.

Alcaraz, número 3 del mundo y vigente campeón en Flushing Meadows, se impuso por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos y consiguió el billete para la tercera ronda, donde como te contamos se enfrentará al chino Yibing Wu.

Más allá de la victoria, el partido dejó una noticia especialmente positiva: el murciano pudo afrontar cuatro sets con normalidad y asegura que ya no piensa en su muñeca cuando golpea la pelota.

"No hay ninguna razón para tener miedo"

La otra gran noticia tiene que ver con su muñeca. Alcaraz asegura que la lesión sufrida en Barcelona ya no condiciona su manera de jugar ni aparece en su cabeza cuando está sobre la pista.

"He estado entrenando con normalidad, golpeando la derecha con mucha libertad y sin pensar en la muñeca, ni durante los entrenamientos ni durante los partidos", aseveró el murciano.

El vigente campeón tiene claro que protegerse durante los intercambios no es una opción si quiere volver a competir al máximo nivel: "Sé que, una vez que entro en la pista, tengo que ir a por todas en cada golpe. Tengo que sentirme normal y golpear como lo hacía antes de la lesión. Y después, veremos qué pasa. Ahora mismo me siento genial. No hay ninguna razón para tener miedo y no golpear con normalidad", añadió.

Carlos Alcaraz vuelve a lo grande en Nueva York tras arrollar a Safiullin en su debut (6-4, 6-4, 6-4)

Carlos Alcaraz en el duelo ante Roman Safiullin

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Alcaraz exultante en el partido ante Faria
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Alcaraz despeja las dudas sobre su muñeca: remonta a Faria y avanza a tercera ronda del US Open

El murciano pierde su primer set en Nueva York desde 2024, pero reaccionó con autoridad para imponerse por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. "No hay razón para tener miedo y no golpear con normalidad", asegura.

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