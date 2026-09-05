Mbappé, sin gol lejos del Bernabéu: así es la sorprendente estadística del francés como visitante

Kylian Mbappé fue, junto a Vinicius Jr, uno de los grandes señalados del primer batacazo madridista esta temporada. Los de Mourinho no fueron capaces ni de puntuar en La Cartuja ante el Betis (1-0) en la que fue su primera salida ( verdaderamente exigente.

El gol de Parrott, las paradas de Álvaro Valles y la falta de puntería de la delantera blanca desquiciaron a Mourinho en Sevilla. No obstante, gran parte del enfado madridista fue con sus dos delanteros, que casualmente son las grandes estrellas del equipo, Mbappé y Vinicius, Vinicius y Mbappé.

El caso de Kylian puede pasar más desapercibido, básicamente porque lleva cuatro goles en los cuatro primeros encuentros ligueros (hat-trick ante la Real, 4-1, y otro ante el Málaga, 4-0). El problema es cuando el Madrid sale del Bernabéu, ahí Mbappé sigue sin facturar esta temporada: sin goles ni asistencias ante Espanyol y Betis. En Cornellá apareció Espí en el descuento para salvar a los de Mou, y este viernes volvió a hacerlo pero el gol fue anulado por fuera de juego del valenciano en el origen de la jugada. Y, de nuevo, Mbappé falló todo lo que tuvo: tres mano a mano, un remate prácticamente a puerta vacía y un penalti en la recta final del encuentro.

Mbappé no marca como visitante en Liga desde el 8 de febrero

Además, el delantero atraviesa una mala racha goleadora cuando juega como visitante. Hay que remontarse al 8 de febrero de 2026 para ver su último gol a domicilio en la competición doméstica, fue ante el Valencia en un partido que el Madrid ya ganaba con el gol de Carreras en el 65'. Desde entonces y a pesar de que se perdió hasta ocho partidos por lesión y otros por decisión técnica, Mbappé se quedó sin marcar fuera de casa ante Osasuna, Mallorca, Betis, Sevilla, Espanyol y Betis (Liga), además de ante Benfica y Manchester City en Champions. Como local tampoco marcó ante el Atlético, Girona y Oviedo en Liga.

Vinicius sigue sin despertar

El brasileño, por su parte, siguió la misma línea que en el comienzo de la temporada: perdió infinidad de balones y fue completamente anulado por Bellerín, quien está muy lejos de la mejor forma de su carrera. No amenazó la portería visitante pero sí fue capaz de dejar a Mbappé en situaciones propicias para el gol, además de provocar el penalti que posteriormente fallaría el francés. Generó lo suficiente para que su equipo ganara, pero ni mucho menos lo que se le exige a un jugador de su categoría y que acaba de renovar hasta 2032. Se espera mucho más. Un gol y dos asistencias en cuatro partidos le hacen un favor al terrible inicio del nacido en Sao Gonçalo.

La derrota madridista en Sevilla deja a los blancos con nueve puntos de doce y da la oportunidad a Barça y Atlético de superarles en la clasificación.