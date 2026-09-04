El emotivo amanecer de Marcos Llorente con España: "Mi último momento con la Selección"

Para los aficionados, la retirada de Marcos Llorente de la selección española ha sido toda una sorpresa. Sin embargo, el futbolista ya tenía tomada la decisión antes incluso de comenzar el Mundial. Así lo ha revelado ahora la propia Selección española con un vídeo en el que se muestran imágenes del día de la final.

La publicación está acompañada de un mensaje que desvela un momento que hasta ahora había permanecido en secreto: "Vimos el amanecer junto a Marcos Llorente el día de la final del Mundial. Él ya sabía cositas. El broche no pudo ser mejor, la guinda a una brillante trayectoria con España".

Una despedida decidida antes del Mundial

El centrocampista quiso aprovechar aquella concentración para despedirse de sus compañeros y cerrar su etapa internacional de la mejor manera posible. "Mi último momento con la Selección, pasara lo que pasara", explicaba el jugador del Atlético de Madrid.

En las imágenes, Llorente explica que su decisión ya estaba tomada antes de viajar al Mundial. "Lo tenía ya pensado desde antes de venir. Mi último momento con la Selección, pasara lo que pasara", reconoce el futbolista en el vídeo.

Una decisión que no le impidió disfrutar al máximo de la que sabía que iba a ser su última concentración con España. "Creo que sí es el momento de cerrar esta etapa que ha sido maravillosa. No esperaba disfrutar tanto este Mundial sabiendo que es la última vez que vas a estar concentrado con estos compañeros", explica.

El broche perfecto: ser campeón del mundo

Llorente también dejó claro que quería marcharse con un recuerdo especial y, finalmente, pudo cumplirlo levantando el trofeo mundialista. "Creo que por mi vida y por mi familia es el momento de dar un paso al lado. Ojalá sea ganando", confesaba antes de disputar la final.

Después del Mundial, tenía claro incluso cómo quería despedirse de Luis de la Fuente: "Llamaré a Luis para darle las gracias por haberme hecho campeón del mundo, pero siento que es el momento de dejar esto a un lado".

Ahora, con la decisión ya anunciada, la Selección ha recuperado aquellas imágenes guardadas durante semanas para mostrar que Marcos Llorente sabía desde aquel amanecer que la final iba a ser su último partido con España. Y no pudo tener un mejor final.

Llorente pone así punto final a una etapa que comenzó en 2020 y en la que ha disputado 27 partidos con la absoluta. Su último encuentro no podría haber tenido mejor desenlace: campeón del mundo de España.