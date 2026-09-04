Kyrgios admite que consumió cocaína durante "una noche de fiesta": ya puede volver a competir

Nick Kyrgios ya puede regresar a las pistas. El tenista australiano ha aceptado una suspensión de un mes después de dar positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en un control realizado durante el pasado mes de junio en Mallorca.

Kyrgios permanecía suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto, pero la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) ha concluido que el consumo se produjo fuera de competición y ha reducido la sanción después de que el jugador se haya inscrito en un programa de tratamiento.

"Kyrgios, de 31 años, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual, el mejor de su carrera, en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un evento del ATP Tour en Mallorca, España, en junio de 2026", explicó la ITIA en su comunicado.

"La cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026", agregó el organismo.

"Una noche de fiesta"

Uno de los aspectos fundamentales para determinar la duración de la sanción fue establecer cuándo se produjo el consumo. Durante una entrevista con los investigadores de la ITIA, Kyrgios reconoció haber consumido cocaína, aunque sostuvo que ocurrió en un contexto social y antes de comenzar su participación en el torneo.

Según la ITIA, "el jugador explicó que su consumo de cocaína había ocurrido de forma social durante una noche de fiesta antes de que tuviera que jugar en Mallorca".

El organismo decidió contrastar esa versión con un especialista. Un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) analizó los niveles detectados en la muestra del australiano y concluyó que eran compatibles con la explicación ofrecida por el jugador.

La ITIA aceptó así que el consumo se había producido fuera de competición.

De tres meses de sanción a uno

Esta consideración resulta fundamental dentro de la normativa antidopaje: "Según las normas de la WADA, la suspensión por defecto por una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a realizar un programa de tratamiento aprobado por la ITIA", explica el comunicado.

Kyrgios ha decidido acogerse a esa posibilidad y se ha inscrito en el programa correspondiente. "Por lo tanto, la suspensión del jugador finalizará el 3 de septiembre de 2026, sujeta a la finalización del programa. El dinero del premio y los puntos del ranking obtenidos en el evento de Mallorca serán retirados", anunció la ITIA.

De esta manera, el periodo de suspensión ya ha concluido y el australiano puede volver a competir, siempre sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Pierde los puntos y el premio de Mallorca

La reducción de la suspensión no evita otras consecuencias deportivas. Kyrgios perderá tanto los puntos obtenidos para el ranking como el dinero correspondiente a su participación en el torneo de Mallorca, donde se recogió la muestra que posteriormente arrojó el positivo.

El australiano había dado positivo por benzoilecgonina, metabolito de la cocaína. La sustancia está prohibida durante la competición y su detección provocó automáticamente la suspensión provisional que comenzó el pasado 4 de agosto.

Ahora, un mes después, Kyrgios vuelve a estar habilitado para competir después de que la investigación aceptara que el consumo se produjo fuera de competición y el tenista accediera a participar en un programa de tratamiento.