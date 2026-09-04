Louzán y De la Fuente llevan la Copa del Mundo a Ceuta: "Hoy es el corazón de España"

La Copa del Mundo conquistada por España el pasado 19 de julio ha llegado este viernes a Ceuta. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido compartir el éxito de la selección con la ciudad autónoma en un acto encabezado por su presidente, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Ambos acudieron con el trofeo a la sede del Gobierno de Ceuta, donde fueron recibidos por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma. Louzán aprovechó el acto para trasladar un mensaje de unidad y apoyo a los ceutíes.

El presidente de la RFEF afirmó que es el momento de mostrar que "todos jugamos en el mismo equipo" y resumió el significado de la visita con otra frase: "Hoy Ceuta es el corazón de España".

De la Fuente pide que Ceuta "recupere la normalidad"

Luis de la Fuente también se refirió a la situación que atraviesa la ciudad autónoma y reclamó que vuelva cuanto antes la normalidad: "Es imprescindible y urgente que recupere la normalidad".

El seleccionador reconoció que la cuestión excede sus competencias deportivas, pero pidió actuar para conseguir ese objetivo: "Yo puedo hablar de fútbol, pero hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para ese objetivo. No sé qué mecanismos hay que utilizar para que los ceutíes recuperen esa normalidad ya porque es lo más inmediato”, ha destacado.

La visita se produce después de los acontecimientos vividos a finales de julio, cuando miles de personas entraron desde Marruecos por la frontera de Ceuta.

Ceuta tendrá un partido de la selección

La RFEF aprovechó también su visita para anunciar que Ceuta albergará próximamente un encuentro de una selección española. No será, sin embargo, la absoluta masculina debido a las dimensiones del estadio Alfonso Murube.

"Vendrá pero ya estamos trabajando para ello porque tengo un cariño especial a esta ciudad y a un equipo como el Ceuta, que está en el fútbol profesional en Segunda División y que está dando muchas alegrías a los ceutíes", explicó Louzán.

El presidente federativo insistió en el vínculo de la ciudad con España: "Es un territorio español cien por cien, quiere vivir aquí un partido de la selección pero no será la absoluta porque no hay posibilidades en el actual campo".

De la Fuente recordó además que ya conoce la experiencia de disputar encuentros internacionales en las ciudades autónomas. Estuvo en Ceuta "dirigiendo a la Sub-19" y "en Melilla con la Sub-21", experiencias en las que aseguró que se sintieron "muy arropados". "La selección genera una gran expectación y es un orgullo estar en nuestra casa", aseguró.

De la Fuente lamenta la retirada de Llorente

El seleccionador también se pronunció sobre la decisión de Marcos Llorente de poner fin a su etapa con España. De la Fuente calificó la noticia como "una pena" porque considera que el futbolista "todavía tenía muchas cosas" que aportar a la selección.

El riojano quiso agradecer públicamente su trayectoria internacional: "Porque es un grandísimo futbolista, una persona excepcional", señaló sobre Llorente.

De la Fuente explicó que ya lo había "hablado en privado" con el jugador y defendió que "hay que reconocer su trayectoria". Ahora le desea "todo lo mejor que le queda por hacer por el fútbol y su club”.

El seleccionador está convencido de que Llorente continuará ofreciendo un gran rendimiento y que todos lo van "a celebrar" porque es lo que quieren "todos los buenos aficionados al fútbol".

España reclama la final del Mundial 2030

Otro de los grandes asuntos de la jornada fue el Mundial 2030. Tanto Louzán como De la Fuente defendieron abiertamente que España debe albergar la final de un torneo cuya candidatura reúne también a Portugal y Marruecos, además de los partidos conmemorativos previstos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

De la Fuente considera que sobran los argumentos. España es "un grandísimo país con una estructura fantástica, unas instalaciones excepcionales y una historia futbolística grandísima".

El seleccionador añadió además el peso del reciente título mundial: "Somos los actuales campeones del mundo, por lo que qué mejor sitio que jugar una final del Mundial en el país y una de las ciudades del país vigente campeón del mundo".

Preguntado por la posibilidad de que Marruecos pudiera quedar fuera de la candidatura, De la Fuente evitó entrar en cuestiones institucionales: "Esos son ya temas institucionales a otros muchos niveles" y no sabe "lo que demanda esa toma de decisiones".

"¿Dónde se va a jugar si no es en España?"

Más contundente fue Rafael Louzán al defender la candidatura española para acoger el partido decisivo. El presidente de la RFEF considera que España es “el mejor país de fútbol hoy en día”, aunque quiso expresar "todo el respeto y el cariño" hacia el resto de integrantes de la candidatura y recordó que corresponde a la FIFA adoptar la decisión definitiva.

Louzán destacó que "con todo el palmarés" que tienen "los equipos españoles y las dos grandes selecciones masculina y femenina" existen argumentos suficientes para albergar el encuentro.

El dirigente llegó incluso a lanzar una pregunta: "¿Dónde se va a jugar si no es en España?". Para Louzán, "no se explicaría que España, que es la promotora de este Mundial junto con Portugal, no acogiera la final" teniendo además "el 55% de peso en la organización del mismo".

Louzán evita romper con Marruecos

Pese a su defensa de España como sede de la final, el presidente federativo rechazó que los acontecimientos de Ceuta deban utilizarse para romper la candidatura conjunta con Marruecos.

Preguntado expresamente por esa posibilidad, Louzán aseguró que es "muy de consensos" y que no ve "otra manera de trabajar". "Lo que ocurrió en Ceuta nunca debió producirse y venimos aquí a traer nuestro apoyo y la solidaridad de todo el pueblo español", dijo.

Sin embargo, recordó los compromisos adquiridos entre los integrantes de la candidatura: "No se puede decir ahora sí y ahora no". "Todos hemos firmado una aceptación de una candidatura y es la que es, por lo que la pena fue que no hubiera quedado totalmente claro donde se tiene que jugar esa final", recalcó.

Louzán volvió a reivindicar el peso actual del fútbol español al afirmar que “no hay ninguna explicación lógica para que España, doblemente campeona del mundo y actualmente número 1 del mundo en masculino y femenino, no sea la que albergue esa gran final".

"El mejor Mundial de la historia"

La RFEF trabaja todavía en diferentes aspectos de la candidatura española. Louzán recordó que quedan ciudades y estadios por cerrar y explicó que la Federación ha solicitado la incorporación de Valencia y Vigo, a la espera de recibir la confirmación necesaria para avanzar con las actuaciones previstas.

El objetivo, según el dirigente, debe ser organizar "el mejor Mundial de la historia" coincidiendo con el centenario de la primera edición celebrada en Uruguay en 1930.

España, Portugal y Marruecos, junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, forman "parte de un conjunto sólido" que debe ofrecer "al mundo el mejor espectáculo deportivo que hay, que es un Mundial de fútbol".

Antes de mirar hacia 2030, la Copa conquistada en 2026 ha hecho parada en Ceuta. Una visita con la que la RFEF ha querido convertir el éxito deportivo de la selección en un mensaje de apoyo a la ciudad autónoma: "Hoy Ceuta es el corazón de España".