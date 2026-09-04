Simeone manda un claro mensaje a Julián Álvarez tras quedarse en el Atlético: "Es una oportunidad"

Diego Pablo Simeone quiere pasar página con Julián Alvarez. Después de un verano marcado por el deseo del delantero argentino de abandonar el Atlético de Madrid y su frustrado intento de cambiar de equipo, el entrenador rojiblanco ha confirmado que contará con él para la visita de este sábado al Athletic Club.

"Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao. Esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros", aseguró Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga.

"Miro hacia delante, tenemos una temporada muy bonita con un montón de retos y posibilidades"

Julián pidió salir del Atlético durante el Mundial con Argentina y su futuro protagonizó uno de los grandes culebrones del mercado. Finalmente, el cierre de la ventana de fichajes llegó sin acuerdo para su marcha y el delantero continuará en el conjunto rojiblanco.

Simeone quiere que ese punto final al mercado suponga también el comienzo de una nueva etapa: "Miro hacia delante, tenemos una temporada muy bonita con un montón de retos y posibilidades, iremos partido a partido", comentó el Cholo.

"Hay que juzgar menos"

El entrenador argentino quiso lanzar además una reflexión sobre todo lo ocurrido con su compatriota durante los últimos meses: "Quiero ser claro, la vida está llena de oportunidades y esta es una que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos mucho tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender. Esto es aprendizaje puro para él, tiene la oportunidad de que estas situaciones lo hagan mejor a él. Lo vemos feliz, queremos que esté contento, que nos dé goles", zanjó.

El mensaje de Simeone llega después de semanas de enorme tensión alrededor del delantero, que llegó a recibir pitos de una parte de la afición rojiblanca por su intención de abandonar el club.

El Atlético mantuvo durante todo el mercado su deseo de retener a una de sus principales estrellas y terminó consiguiéndolo. Ahora, el cuerpo técnico pretende recuperar cuanto antes la mejor versión del argentino y volver a centrar toda la atención en el terreno de juego.

Satisfecho con el mercado del Atlético

Con el mercado ya cerrado, Simeone también hizo balance de la plantilla que tendrá a su disposición durante la temporada. El técnico elogió especialmente el trabajo realizado por el director deportivo, Mateu Alemany, quien "ha hecho un grandísmo trabajo".

Simeone se mostró "contento por todas las posibilidades" que el club les "sigue aportando para trabajar en la línea" de los últimos años.

Pese a los refuerzos, el argentino considera que la estructura competitiva de LaLiga continúa teniendo a Real Madrid y Barcelona como principales referencias: "No va a cambiar lo que viene sucediendo hace más de 15-20 años. Están Madrid, Barcelona y los que venimos de atrás estamos intentando acercarnos lo máximo para poder competir", comparó.

Simeone respeta la retirada de Llorente

El técnico también se pronunció sobre la decisión de Marcos Llorente de retirarse de la selección española. Simeone mostró absoluto respeto por la decisión del futbolista y dejó claro que, en el Atlético, seguirá contando con él mientras el propio jugador quiera continuar.

"Es una persona muy decidida, con una claridad increíble en sus pensamientos, entendió y entiende que la decisión que tomó con respecto a su selección es lo que siente y lo felicito, porque el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos", comentó. En el conjunto rojiblanco, sin embargo, "jugará hasta que él decida".

Simeone pide al mejor Jonathan David

Otra de las novedades del Atlético es Jonathan David, una de las incorporaciones realizadas para reforzar el ataque. Simeone tiene claro qué versión espera encontrar del delantero canadiense. El Atlético necesita "al futbolista que estuvo en el Lille".

"Tiene características que nos pueden ayudar, necesitamos que se adapte lo más rápido posible. Ojalá que nos dé lo que esperamos de él", deseó.

Con el mercado definitivamente cerrado, el Atlético inicia así una nueva etapa en la que uno de los grandes focos estará sobre Julián Alvarez. Simeone ha optado por dejar atrás todo lo ocurrido durante el verano y ofrecer al argentino la oportunidad de reconstruir su situación desde el césped. El mensaje del técnico es claro: menos juicios, más aprendizaje y, sobre todo, volver a los goles.