Carlos Alcaraz - Thiago Monteiro: Horario y dónde ver el partido de dieciseisavos del ATP 500 Río Open

Sin demasiado tiempo para asimilar su eliminación en las semifinales del ATP de Buenos Aires, Carlos Alcaraz regresa a la competición este lunes en el ATP 500 del Río Open. El murciano, al que un gran Nicolás Jarry le apartó de la final en Argentina, se verá las caras en los 1/16 de final del torneo brasileño frente al brasileño Thiago Monteiro.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero es el actual subcampeón del torneo de Río y el año pasado cayó en la final ante el británico Cameron Norrie. Alcaraz sabe que debe subir su nivel tras su derrota ate Jarry el pasado sábado en el ATP 250 de Buenos Aires.

"Es una derrota difícil. Me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar y el nivel tiene que subir. Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor", indicó Alcaraz tras su derrota ante el jugador chileno.

El cara a cara entre Carlos Alcaraz y Thiago Monteiro está igualado entre ambos tenistas. El brasileño se impuso en el primer duelo entre ambos en el torneo de Adelaida en 2021 (6-7 y 3-6); mientras que el murciano imperó en su segundo partido en la primera ronda del Masters de Cincinatti en 2021 (6-2 y 6-3).

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Thiago Monteiro

El partido entre Carlos Alcaraz y Thiago Monteiro, correspondiente a los 1/16 de final del ATP 500 Río Open, se jugará el lunes 19 de febrero a las 20:30 horas (horario peninsular). La última hora del partido, el resultado y la crónica del partido se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.