Carlos Alcaraz supera a Andrea Vavassori y se cita con Nicolás Jarry en la semifinales de Buenos Aires

Carlos Alcaraz continúa firme en su defensa del título en el ATP 250 de Buenos Aires y se clasificó para las semifinales tras ganar en dos sets (7-6(1) y 6-1) al italiano Andrea Vavassori. El murciano necesitó de una hora y 41 minutos para despachar a su rival y citarse con el chileno Nicolás Jarry en las semifinales de este sábado.

"He mantenido bien el nivel, no ha habido muchos altibajos como ayer. He estado más lineal y eso me ha ayudado a mantener la concentración". analizó Carlos Alcaraz.

"Fue un partido muy difícil, Andrea es un jugador muy agresivo, con gran saque y volea, por eso me costó mucho al principio", indicó el tenista de El Palmar sobre el primer set, resuelto en el tie-break.

"Una vez que gané el 'tie break' pude jugar más relajado y eso me facilitó las cosas en el segundo set. Creo que supe aprovechar las oportunidades que se me fueron presentando y pude sacar adelante el partido", analizó el número 2 de la ATP y ganador de dos Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023).

A dos partidos de revalidar el título en Buenos Aires

En las semifinales le espera el chileno Nicolás Jarry (21), tercero en la clasificación previa al torneo, que se impuso ante el argentino Tomás Etcheverry (27), sexto cabeza de cartel, por 4-6, 7-5, 1- 1 y retirada del argentino por dolencias musculares.

Carlos Alcaraz explicó el porqué empleó tanto en el partido uno de sus recursos tenísticos más identificativos, las dejadas.

"El dropshot intento no utilizarlo en los entrenamientos ya que lo voy a utilizar mucho después. Me sale de manera innata. Cuando veo que el rival está jugando mucho atrás lo utilizo mucho", admitió Alcaraz.

Carlos Alcaraz defiende esta semana los 250 puntos como campeón del ATP de Buenos Aires, torneo que ganó el año pasado ante Cameron Norrie.

En la otra semifinal se enfrentarán los argentinos Federico Coria y Facundo Díaz Costa, por lo que si Alcaraz vence en su semifinal se jugará el título ante un jugador local.

Carlos Alcaraz reconoció tras el partido que lo importante es centrarse en el día a día y no en la posición en el ranking de la ATP.

"Intento no pensar en eso, hay que estar fuerte y dar lo mejor de ti cada día. Hay que evadirse de ser ese número uno o número dos", analizó el murciano en rueda de prensa.

