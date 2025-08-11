Ter Stegen sella la paz en el Gamper: "Es momento para mirar hacia delante"

Marc-André ter Stegen quiso dejar atrás el reciente desencuentro entre el guardameta y el club durante la presentación del Barcelona antes del trofeo Joan Gamper. El capitán azulgrana, ovacionado por la afición, ofreció un mensaje conciliador en el inicio simbólico de la temporada, que culminó con una goleada ante el Como italiano (5-0).

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen desde el césped del estadio Johan Cruyff, donde recibió más aplausos que pitos al ser presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo.

"Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario"

El alemán se mostró ilusionado con el proyecto y dio la bienvenida a los nuevos fichajes: "Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario".

Ter Stegen también tuvo palabras de agradecimiento hacia el cuerpo técnico liderado por Flick: "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo".

"Creo que no es una situación fácil de manejar"

Por su parte, el entrenador Hansi Flick también quiso destacar la importancia de haber resuelto el conflicto con su capitán: "Estoy muy contento. Creo que no es una situación fácil de manejar. Ter Stegen es un gran jugador para este club, un portero fantástico. Tuvimos la oportunidad de fichar a Joan para el futuro, pero estoy contento de que el club hablara con Marc, para él es importante, lo otro no era bueno".

El técnico insistió en la necesidad de mantener el diálogo dentro del vestuario: "Siempre es importante hablar, una buena comunicación es muy importante", afirmó en declaraciones a TV3.

Durante el acto ante los 6.000 espectadores que llenaron el estadio Johan Cruyff, Flick también se dirigió en español a la afición: "Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos".

¿Refuerzos en defensa tras la salida de Iñigo?

Además, lamentó la salida de Iñigo Martínez, traspasado al Al Nassr: "Me encanta 'Iñi'. La temporada pasada fue uno de los grandes responsables de nuestro éxito. Jugaba siempre y lo dio todo por este club. Tenía esta oferta y nos lo comentó. Se lo merecía. Es parte del fútbol y de la vida, pero al final también es una oportunidad para que crezcan otros jugadores".

Cuestionado sobre la posibilidad de reforzar la defensa, el entrenador azulgrana se mostró cauto: "Hablaré con Deco y veremos, pero ahora mismo no lo creo".

