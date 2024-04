Carlos Alcaraz siembra dudas sobre su participación en Madrid: "No lo tengo nada claro..."

Los problemas físicos han vuelto a sacudir el cuerpo del joven Carlos Alcaraz. El reciente ganador del título en Indian Wells todavía no ha podido hacer su debut oficial en la gira de tierra batida y tras anunciar que no jugará el Conde de Godó (14 abril al 21) ha puesto en duda su participación en el próximo Mutua Madrid Open (22 de abril al 5 de mayo de 2024).

El tenista murciano, que tampoco ha podido competir en el Master de Montecarlo, ha comparecido durante apenas 3 minutos esta tarde en la habitual rueda de prensa que ofrecen los jugadores en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona. Alcaraz no ha permitido preguntas a los periodistas allí presentes.

"No tengo nada claro que pueda jugar en Madrid"

"Mi objetivo es jugar el Mutua Madrid Open, pero no lo tengo nada claro. Me dieron unos plazos, que he cumplido muy bien... pero no han llegado las buenas sensaciones. No me quiero precipitar y no quiero decir que voy a estar 100 por 100 en el Mutua Madrid Open", dijo Alcaraz.

"No han llegado las buenas sensaciones, este domingo no fue como esperábamos"

Carlitos tuvo que tomar la "difícil decisión" de no jugar un torneo que ha ganado en sus dos últimas participaciones (2022 y 2023) debido a unas molestias en el antebrazo derecho: "Este domingo era la prueba de fuego, el primer entrenamiento en el que pegaba derechas... Y no fue como nosotros esperábamos. Me lo noté otra vez y cada vez que incrementaba la intensidad, notaba más molestias", explicó el tenista de 20 años, que tampoco jugó en Mónaco, donde le vimos entrenar en las instalaciones sin poder impactar derechas con naturalidad.

Ausente en Montecarlo y en el Godó

El número 3 del mundo disputó su último partido oficial el 29 de marzo en los cuartos de final del Master de Miami, día en el que cayó claramente ante Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-4. Desde entonces ha tenido que bajarse de los dos primeros torneos de tierra batida que estaban marcados en su calendario: Montecarlo y Barcelona. El de El Palmar parece estar gafado en el Principado, donde solo ha podido disputar una edición, la de 2022, en la que perdió ante Korda en segunda ronda. En 2021 no llegó a tiempo al estar compitiendo en otro torneo y tanto en 2023 como en 2024 las lesiones se lo impidieron.

Alcaraz pierde los 500 puntos de campeón

Por contra, sí que participó en las tres ediciones del Conde de Godó (campeón en 2022 y 2023), cita en el que este año defendía los 500 puntos de campeón que desafortunadamente perderá el próximo lunes. Sinner, número 2 del mundo, pone más tierra de por medio con el español, que fija su próximo objetivo en Madrid, donde también defiende el título de campeón y cuya presencia parece que se conocerá pocos días antes de que arranque el cuadro principal.

El que sí estará en Barcelona será Rafa Nadal, que parece haber dejado atrás sus problemas en el abdominal y que debutará este martes ante el italiano Cobolli. Rafa no disputa un partido oficial desde el 5 de enero en Brisbane ante Jordan Thompson (cayó en tres sets tras aquejar molestias).

