Nadal: "Mis sensaciones han sido mejores, me siento listo para competir"

Rafa Nadal reaparecerá cuatro meses después en el Conde de Godó. El balear, doce veces campeón en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona, está listo para volver a las pistas y lo hará este martes ante el italiano Flavio Cobolli.

"Mis sensaciones han sido mejores que las que estaba teniendo en Mallorca. Me siento listo para competir pero ya veremos lo que pasa", explicó el ganador de 22 grand slam en la sala de prensa del Trofeo Conde de Godó.

Lo que nadie puede descartar es que esta sea la última vez que veamos a Nadal jugar en Barcelona, algo que él mismo confirmo ante los medios.

"Para mí es un regalo poder estar en Barcelona, me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento. En esta vida hay un principio y un final. A nivel deportivo es lo que hay. Me lo tomo como que es mi ultima participación en el Godó. Voy a intentar ser competitivo. No voy a salir a hacer un homenaje. Saldré a por todas y veremos qué pasa", reconoció el manacorí.

Con Carlos Alcaraz fuera del torneo por una lesión en el antebrazo derecho, muchas de las miradas estarán en el tenista balear, que este martes jugará su primer partido oficial en tierra batida desde que levantará su 14º Roland Garros el pasado 2022. El rey de la 'tierra' está de vuelta, quizá por última vez. Disfrutemos.

Rafa Nadal admitió que las molestias abdominales no le han dejado practicar mucho su servicio en los últimos entrenamientos

"No he podido practicar mucho el servicio. Intentaré asumir las cargas de manera progresiva. Hay incertidumbre, pero es lo que hay. Hay que vivir con ello. Dentro de todo ello, hay que ser capaz de ver las cosas de manera positiva y ser capaz de disfrutar de competir de nuevo, de estar en un torneo de tenis, y aquí estoy. Lo que pueda pasar o no, es menos importante para mí", reconoció Nadal.

"No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino"

El tenista balear fue preguntado la razón por la que no comunicó antes su lesión abdominal y zanjó el asuto explicado que no quiso decir lo que le ocurría pero que decidió contarlo después de que su tío Toni lo desvelara.

"Me tomo las cosas como se pueden. Sabemos lo que hay. No hay que esconder nada. Para qué hablar más de la cuenta. No me apetecía hablar del abdominal. Lo dije en la final de Sevilla porque mi tío lo comentó. En mi comunicado dije que no podía jugar. Tampoco me apetecía ir diciendo dónde tenía un problema. Me canso de contar mis penurias. A nivel mental, estas cosas terminan afectando. Sé que puede pasar (empeorar), pero seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que no me merece la pena seguir haciendo las cosas que hago. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino", explicó Nadal.

El manacorí también habló sobre las dudas mentales que ha tenido estos meses.

"Pensaba '¿puedo o no puedo?'. Han sido dos años difíciles. Vengo de una operación de cadera importante, que tarda en recuperarse. En el cuerpo pasan cosas y no pude seguir el calendario que deseaba. Cuando no se puede, no se puede. Aunque me duela, es lo que hay. Me siento listo para jugar mañana. No pienso en cómo llego. Sé cuál es la situación, que voy justo de preparación, pero soy realista. Para mí, estar aquí, es una alegría", apuntó Nadal.

