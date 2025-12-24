Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rey Felipe VI apela a la "convivencia" en su discurso: "Los extremismos y radicalismos se nutren de falta de confianza y desinformación"

Felipe VI construye su discurso de Navidad alrededor de la "convivencia", la "base de nuestra vida democrática".

Ángela Clemente
Un año más, el Rey Felipe VI ha ofrecido su tradicional mensaje de Navidad. En esta ocasión, el rey ha pronunciado su discurso desde el Salón de Columnas del Palacio Real en el que "se firmó el tratado por el que ingresamos en las Comunidades Europeas", ha comenzado contando.

Felipe VI ha centrado su discurso en torno a la "convivencia", en concreto de "nuestra convivencia democrática, a través de la memoria del camino recorrido y de la confianza en el presente y en el futuro", ha señalado tras recordar el 50 aniversario de la Transición.

El rey alude a la "perspectiva histórica" que nos ayuda a observar que España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas cinco décadas, que permitió consolidar las libertades democráticas, el pluralismo político, la descentralización, la apertura hacia el exterior y la prosperidad". También se refiere a las "generaciones que recuerdan la Transición", y las que "no la vivieron y que han nacido y crecido en democracia y libertad. Generaciones de mayores que han visto cambiar España como nunca antes en nuestra historia; generaciones de adultos que concilian, con gran esfuerzo, responsabilidades laborales, familiares y personales; y generaciones de jóvenes que afrontan ahora nuevas dificultades con iniciativa y compromiso".

Felipe VI entiende a los ciudadanos que "sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso", o a aquellos jóvenes para los que "el acceso a la vivienda es un obstáculo", o que sienten "los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico". Ante todos estos desafíos, como también "la tensión en el debate público" que "provoca hastío, desencanto y desafección", el rey considera que "nuestro país ha demostrado reiteradamente que sabe responder a los desafíos internos y externos cuando hay voluntad, perseverancia y visión de país", como vimos en "crisis económicas, en emergencias sanitarias, ante catástrofes naturales".

La "convivencia", la "base de nuestra vida democrática"

Con todo, Felipe VI reitera que "la raíz de todo proyecto compartido" nace en la "convivencia": "la base de nuestra vida democrática", para lo que "necesitamos confianza".

En un mundo en el que el "multilateralismo y el orden mundial están en crisis", "las sociedades democráticas atraviesan, atravesamos, una inquietante crisis de confianza", que "afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones", sostiene Felipe VI.

Además, precisa que "los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro".

El rey finaliza su discurso señalando que "las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos, de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política".

