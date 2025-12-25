Guillem Pujol y Laura Rodríguez reinan en la Copa Nadal en el puerto de Barcelona

Guillem Pujol (CN Mataró), con un tiempo de 1:48, y Laura Rodríguez (CN Barcelona), con 2:02, cumplieron con los pronósticos y se llevaron la victoria en la edición 116 de la Copa Nadal en el puerto de Barcelona. Ambos nadadores lo han hecho además logrando un nuevo récord en los 200 metros del recorrido, con giro a una boya situada a los 100 metros y salida y llegada frente a la estatua de Colón.

Guillem Pujol se hizo con el triunfo tras rebajar en dos segundos el récord absoluto que él mismo había establecido en 2024, cuando paró el cronómetro en 1:50.9. Con esta victoria, Pujol suma ya doce triunfos consecutivos en la Copa Nadal y amplía su propio récord histórico, dejando atrás definitivamente al olímpico Dani Serra, que logró diez victorias entre 1984 y 2013.

Por su parte, Laura Rodríguez batió el récord de la prueba al detener el cronómetro en 2:02, más de un segundo por debajo de la anterior plusmarca, en poder de Bàrbara Bernús desde 1992 (2:03.89) y revalidó su corona del año pasado. La nadadora del CN Barcelona firma su sexta victoria en la Copa Nadal, igualando a Carmen Soriano, que logró seis victorias entre 1931 y 1939, récord absoluto de la competición femenina.

Al margen de los nadadores de élite, la 116ª Copa Nadal volvió a mostrar su enorme arraigo popular al reunir a 403 nadadores, 137 de ellos mujeres, en la tercera mayor participación de su historia en la prueba de aguas abiertas más antigua de España y una de las más longevas de Europa.