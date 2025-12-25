Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Investigación

El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

El nombre de Trump aparece de forma significativa en los últimos 30.000 archivos publicados que podrían tener relación con el 'caso Epstein'.

Imagen de Trump y de Epstein.

Imagen de Trump y de Epstein.Getty

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Nuevos documentos podrían relacionar al presidente de EEUU Donald Trump con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el hallazgo de más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso del millonario sexual Jeffrey Epstein y ha señalado que su difusión podría demorarse unas semanas más debido al volumen del material.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la Policía Federal estadounidense (FBI) han informado al Departamento de Justicia de que han descubierto más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso de Jeffrey Epstein", compartía el Departamento en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre su contenido.

El nombre del actual jefe de la Casa Blanca aparece de manera significativa en los últimos 30.000 archivos publicados por este Departamento. Tal y como ha apuntado la cadena de televisión NBC News este nuevo hallazgo muestra una mayor cercanía de Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores, con el mandatario estadounidense.

La administración Trump insiste en que los documentos contienen datos falsos

Según la Administración Trump algunos de los documentos contienen "datos falsos y acusaciones sensacionalistas" contra el presidente, que por el momento no está acusado de ningún delito en relación con el caso pero que ha tratado de obstaculizar la publicación de los documentos.

La nueva ley de Transparencia fijo el 19 de diciembre como fecha límite para publicar todo los materiales

La Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el inquilino de la Casa Blanca el mes pasado, fijó el 19 de diciembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los materiales no clasificados en relacionados con el difunto delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell. La ley establece excepciones para proteger la información personal de algunas de las personas que figuran en los archivos y otras categorías específicas.

En julio del 2019 Epstein fue detenido por abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El millonario, que se ahorcó en su celda, estuvo relacionado con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente estadounidense Bill Clinton y ahora a Donald Trump.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU publica nuevos documentos sobre el "caso Epstein": Trump viajó "más veces de las que se creía" en el jet privado del pederasta

Imagen de Trump y de Epstein.

Publicidad

Mundo

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Río Amazonas

Muere una niña de dos años tras caer al río Amazonas y ser atacada por pirañas

Lotería Powerball

Un hombre se lleva 1.817 millones en la lotería, el segundo mayor premio de la historia del sorteo

Imagen de Trump y de Epstein.
Investigación

El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

Un hombre vestido de Papá Noel saluda a la gente desde un barco de pescadores en la víspera de Navidad en la costa de Valparaíso, Chile
NAVIDAD MUNDO

Desde la detención de Papá Noel a las peculiares felicitaciones de Trump: así ha sido la Navidad en todo el mundo

Muere el actor de Friends Pat Finn después de años luchando contra el cáncer
Fallecimiento

Muere el actor de Friends Pat Finn después de años luchando contra el cáncer

El actor de Friends Pat Finn ha muerto a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer que llevó en privado alejado de los focos. El intérprete ha fallecido en su casa de Los Ángeles acompañado de sus seres queridos.

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales
Reino Unido

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

El cómico está acusado de dos delitos sexuales, a los que se suman otros cinco que fueron desvelados en 2023.

EEUU restringe el visado a cinco personas por formar parte de un "complejo industrial de censura global"

Estados Unidos niega el visado a cinco europeos acusados de "coaccionar" por redes sociales

Explosión en Moscú

Dos policías y un civil muertos tras la explosión de un coche bomba en Moscú

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

Publicidad