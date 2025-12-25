El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

Nuevos documentos podrían relacionar al presidente de EEUU Donald Trump con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el hallazgo de más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso del millonario sexual Jeffrey Epstein y ha señalado que su difusión podría demorarse unas semanas más debido al volumen del material.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la Policía Federal estadounidense (FBI) han informado al Departamento de Justicia de que han descubierto más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso de Jeffrey Epstein", compartía el Departamento en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre su contenido.

El nombre del actual jefe de la Casa Blanca aparece de manera significativa en los últimos 30.000 archivos publicados por este Departamento. Tal y como ha apuntado la cadena de televisión NBC News este nuevo hallazgo muestra una mayor cercanía de Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores, con el mandatario estadounidense.

La administración Trump insiste en que los documentos contienen datos falsos

Según la Administración Trump algunos de los documentos contienen "datos falsos y acusaciones sensacionalistas" contra el presidente, que por el momento no está acusado de ningún delito en relación con el caso pero que ha tratado de obstaculizar la publicación de los documentos.

La nueva ley de Transparencia fijo el 19 de diciembre como fecha límite para publicar todo los materiales

La Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el inquilino de la Casa Blanca el mes pasado, fijó el 19 de diciembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los materiales no clasificados en relacionados con el difunto delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell. La ley establece excepciones para proteger la información personal de algunas de las personas que figuran en los archivos y otras categorías específicas.

En julio del 2019 Epstein fue detenido por abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El millonario, que se ahorcó en su celda, estuvo relacionado con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente estadounidense Bill Clinton y ahora a Donald Trump.

