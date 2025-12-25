Desvelan los primeros detalles sobre las circunstancias de la muerte de Sivert Guttorm Bakken

El mundo del esquí sigue conmocionado tras conocerse la inesperada y trágica muerte de Sivert Guttorm Bakken, biatleta noruego de 27 años que fue hallado sin vida en su habitación del hotel en la localidad italiana de Lavazè, donde se encontraba entrenando. De momento, los detalles que rodean su muerte siguen siendo un misterio pero la Federación Noruega de Biatlón ha desvelado un primer detalle: Bakken llevaba una máscara de entrenamiento de altitud cuando fue encontrado muerto.

"Las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de esta máscara son actualmente desconocidas", puntualiza la Federación Noruega de Biatlón, sin ofrecer más detalles sobre la muerte de Sivert Guttorm Bakken.

Lo que sí se sabe es que el biatleta noruego fue diagnosticado de miocarditis, una afección cardíaca, en 2022. Esa afección le llevó a anunciar su retirada, pero en 2025 regresó a la competición, logrando dos medallas de oro en el Europeo.

La Federación Noruega de Biatlón, en el comunicado sobre la muerte de Sivert Guttorm Bakken, explica que la autopsia al deportista noruego se realizará en Italia en los próximos días y servirá para determinar de forma precisa las causas de su repentino fallecimiento. "La policía y los forenses aclararán el curso de los acontecimientos y la causa de la muerte. En cuanto tengamos más información, informaremos a los medios de comunicación", señala la Federación Noruega de Biatlón.

Emilie Nordskar, secretaria general interina de la Federación Noruega de Biatlón, solicitó comprensión a los medios y no especular sobre las circunstancias de la muerte del biatleta noruego de 27 años.

"Entendemos la necesidad de información de los medios, pero al mismo tiempo es esencial que la policía y los forenses presentes en el lugar tengan la tranquilidad necesaria para hacer su trabajo y establecer los hechos", señala Emilie Nordskar en declaraciones recogidas por el medio news.de.

"Lo que sí sabemos es que Sivert fue encontrado muerto en su habitación de hotel en la ciudad alpina de Lavazè, Italia, hoy. Por supuesto, estamos en contacto con la policía italiana en el lugar. Están en pleno apogeo y estamos trabajando estrechamente con ellos. No sabemos cuál es la causa de la muerte. Será responsabilidad de la policía averiguarlo. Ahora apoyaremos a la familia de Sivert y a quienes le son cercanos, así como a los deportistas y al resto de la familia del biatlón", añade Emilie Nordskar en declaraciones reportadas por el medio noruego NRK.

Luto y consternación en el esquí noruego

Sturla Holm Lægreid y Vetle Sjåstad Christiansen, compañeros de Sivert Guttorm Bakken, mostraron su tristeza y conmoción por la muerte del joven biatleta noruego en sus redes sociales.

"Sivert, fuiste uno de los mejores. Tú eras la fuerza motriz en persona. Tenías la habilidad de salir de lo peor. Donde todos los demás se darían por vencidos, ahí es donde tú diste un paso adelante. Sivert, eras un modelo a seguir, una inspiración, tenías una fuerte voluntad que el resto de nosotros podíamos soñar. Gracias por todo, Sivert. Descansa en paz", indicó Sturla Holm Lægreid.

"¡Has vuelto! En la cima del podio, en la cima de las montañas más altas de Noruega y en la cima de la vida. Cuanto más entrenabas, más sonreías. Descansa en paz ahora", señala Vetle Sjåstad Christiansen.

Sivert Guttorm Bakken participó en la Copa del Mundo en 31 ocasiones, subiendo al podio en cuatro de competiciones. En la temporada 2021-22, el biatleta noruego ganó el pequeño Globo de Cristal en la modalidad de salida en masa al imponerse en la última competición de la temporada en Oslo.