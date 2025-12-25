Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el actor de Friends Pat Finn después de años luchando contra el cáncer

El actor de Friends Pat Finn ha muerto a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer que llevó en privado alejado de los focos. El intérprete ha fallecido en su casa de Los Ángeles acompañado de sus seres queridos.

Laura Simón
Publicado:

El actor de Friends Pat Finn ha muerto a los 60 años tras pasar años luchando contra el cáncer que llevó en privado alejado de los focos. Tal y como ha informado la familia, el intérprete ha fallecido en su casa de Los Ángeles acompañado de sus seres queridos.

Si círculo cercano no ha revelado el tipo específico de cáncer que sufría el intérprete, aunque sí se hizo público que le diagnosticaron cáncer de vejiga en 2022. Tiempo después se informó de que el cáncer había remitido y el actor había superado ya la enfermedad. Sin embargo, meses después tuvo una recaída en la enfermedad que produjo metástasis.

Un actor secundario, clave en muchas producciones estadounidenses

Tras hacerse pública la noticia de su muerte han sido muchos los actores que han querido compartir sus condolencias por el fallecimiento. El cómico Jeff Dye publicaba en X: "No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que pasan desapercibidos. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos veremos en el futuro; podremos cantar juntos y olvidarnos de todas las maldades que había antes".

Su muerte ha generado reacciones entre colegas, seguidores y espectadores que lo recuerdan por personajes secundarios, pero clave, dentro de producciones que hoy forman parte de la historia de la televisión estadounidense.

