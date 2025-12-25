PP y PSOE respaldan el llamamiento de Felipe VI a la "convivencia" frente a las críticas de Sumar y Podemos

El Partido Popular respalda las palabras del rey Felipe VI en su tradicional discurso de Navidad. Mientras, llueven las críticas al monarca de los partidos situados a la izquierda de la esfera política, como Podemos, PCE y Sumar.

El Rey pedía ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos, apelaba al diálogo y a la convivencia democrática y a su vez advierte del "hastío, desencanto y desafección" de los ciudadanos que perciben la tensión en el debate público.

Una de las primeras figuras políticas que reaccionaba al mensaje era Alberto Núñez Feijóo(PP) que respalda el llamamiento de Felipe VI a "cuidar la convivencia entre españoles"

"Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad. Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros", escribía en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Para Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, el mensaje de Felipe VI, que este año ha incorporado novedades, fue un "gran discurso". "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza. Recordándonos a todos que España ha progresado cuando hemos encontrado objetivos que compartir", escribe en 'X'.

El presidente de Andalucía, el alcalde de Madrid, el presidente murciano o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son otros rostros 'populares' que han alabado las palabras del Rey esta Nochebuena. También se han echo eco del discurso voces como María Guardiola o Alfonso Fernández Mañueco.

"Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso. Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento. El espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos", decía Juanma Moreno. José Luis Martínez-Almeida veía en el discurso un mensaje de "responsabilidad y unidad para seguir caminando juntos, desde el respeto a las diferencias".

E Isabel Díaz Ayuso (PP), escribía: "Del discurso de Su Majestad el Rey en Nochebuena: 'España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España'".

El PSOE celebra el llamamiento del Rey a la "convivencia"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, celebra el llamamiento que el rey Felipe VI hizo en su discurso de Nochebuena a la convivencia y al diálogo. La dirigente socialista aplaude el discurso del monarca y ha valorado la reivindicación que Felipe VI hizo de la transición democrática, cuando fue determinante "la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia de una forma unida".

También ha destacado la defensa del Rey de los valores constitucionales y de la Unión Europea y su advertencia de que estos logros están amenazados por los populismos y los extremismos.

El Partido Socialista asegura estar comprometido con defender la integridad de las instituciones, con garantizar "la máxima ejemplaridad en la acción pública" y con pensar en los más vulnerables. Los socialistas piden corresponsabilidad de las administraciones y de los partidos políticos para abordar dichos desafíos.

Otras reacciones políticas

Por otro lado, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, escribía: "El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy".

También se pronunciaba la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. A su juicio, el Rey "juega para la derecha" y defiende ideas "rancias". "La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal", asegura Montero.

Desde Sumar, la portavoz den el Congreso Verónica Martínez Barbero, ve "decepcionante" el discurso de Felipe VI: "Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".

Y por parte de PCE, el secretario general del partido asegura lo siguiente: "Lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional. Ni una palabra del Rey sobre ello, ni sobre la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme", dice Enrique Santiago.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirma que el Rey Felipe VI "es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar", en referencia al discurso del monarca tras el 1-O.

Junts critica que el Rey apele contra extremismos porque le ve como "el más radical", mientras, EH Bildu evita valorar el mensaje del Rey, al que califica de "heredero del legado franquista y reaccionario".

