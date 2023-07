Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Final de hoy de Wimbledon, en directo

El partido está previsto que arranque sobre las 15h en España, pero lo normal es que empiece 10-15 minutos después, cuando los tenistas terminen el calentamiento. Coman ahora, durante el partido o después pero pónganse la alarma, esta final no se la puede perder NADIE. Alcaraz vs Djokovic: no hay mejor partido para ver en estos momentos (con permiso de Rafa, que está lesionado).