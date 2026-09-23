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Choque entre los ministros Óscar Puente y Mónica García por la vivienda tras las críticas de Colau: "A mí a izquierdista y a valiente no me gana nadie"

El ministro de Transportes responde a las críticas de la exalcaldesa de Barcelona y la ministra de Sanidad le reprocha que "no hay que confundirnos de adversario".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Unas declaraciones de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha causado revuelo entre miembros del Gobierno. Los ministros Óscar Puente y Mónica García han protagonizado un cruce de palabras a través de redes sociales.

El ministro de Transportes respondía a las declaraciones de Colau pidiendo a los Comuns que salgan del Gobierno de coalición si el Ejecutivo no hace el "máximo esfuerzo para enfrentarse" a los fondos buitres, subrayando que "no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de la cobardía del PSOE". Estas palabras llegan tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que ha sido desalojada de su vivienda de Madrid.

Puente publicaba un mensaje en 'X' elogiando sus políticas cuando era alcalde de Valladolid y poniendo en manifiesto su trayectoria frente a la de la exalcaldesa de la ciudad condal: "Yo remunicipalicé el agua en Valladolid mientras ella se perdía en excusas en Barcelona". "Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor", ha señalado el ministro de Transportes, que ha asegura que "a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie".

"No confundirnos de adversario"

Horas después, la ministra de Sanidad respondía señalando que a quien no hay que pedir cuentas sobre la situación de la vivienda es a Colau: "Con todo el respeto, Óscar. No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando". Asimismo, ha apuntado que no hay que confundirse de adversario y ha sostenido que hay que poner todas las herramientas al servicio de llevar el real decreto-ley al Consejo de Ministros.

"Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario, poner todas nuestras herramientas al servicio del principal problema de los ciudadanos y llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que llevamos meses empujando" subraya.

Por su parte, Puente aseguraba no haber pedido cuentas a nadie y explicaba que la que se ha equivocado de "adversario" ha sido la exalcaldesa de Barcelona: "Yo no pido cuentas a nadie. Y la que se equivoca de adversario es precisamente ella, no yo".

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