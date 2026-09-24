VÍDEO: Lo que no se vio del desahucio de Maricarmen: La Policía usó una radial

"Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos y estamos contigo, tenemos que hacer nuestro trabajo". Son las palabras con las que varios agentes de Policia Nacional se dirigen a Maricarmen nada más acceder a su casa tras varias horas retirando a los manifestantes que trataban de impedir el desahucio de la mujer de 87 años y la torre de muebles que bloqueaban la puerta.

Fueron muchas horas de tensión y hay instantes que todavía no han salido a la luz, tal y como se aprecia en las imágenes del vídeo superior como el momento en el que los agentes tuvieron que emplear una radial para abrir la puerta del domicilio.

Finalmente, Maricarmen fue desalojada de su vivienda en camilla por los servicios de emergencia. Esa imagen fue la definitiva en la explosión social que ha provocado este desahucio. Ya es una bandera de uno de los problemas que más preocupa y afecta a nuestra sociedad: el de la vivienda.

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