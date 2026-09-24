Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez defiende que "la democracia no se mide por las elecciones" para prometer después: "En Venezuela habrá elecciones"

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez ha compartido en la Asamblea de la ONU su visión para una nueva etapa en Venezuela y ha sorprendido una afirmación que Rodríguez ha hecho en la que asegura que la democracia no se mide por la existencia de elecciones.

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez defiende que "la democracia no se mide por las elecciones" para prometer después: "En Venezuela habrá elecciones" | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

"La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones. La democracia es mediada por la calidad de la competencia" ha dicho justo antes de anunciar que "en Venezuela habrá elecciones". Sin dar una fecha concreta sí ha asegurado que las autoridades venezolanas han iniciado ya un proceso de diálogo político con sectores de la oposición que deberá conducir a un escenario en el que los distintos actores puedan competir.

Rodríguez ha reivindicado que el proceso político debe garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas del país. La presidenta encargada ha defendido que será el pueblo venezolano quien determine el momento adecuado para esos comicios y ha puntualizado que también las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso inclusivo y transparente.

Delcy Rodríguez se ha presentado como "una hija más de Venezuela" que viaja a Nueva York para dar a conocer las aspiraciones de un país que busca recuperar el rumbo después de años marcados por conflictos políticos y modelos económicos "impuestos" que han afectado a su desarrollo.

"Por demasiado tiempo estábamos en un país dividido, un país en el que el color de la bandera de un partido soportaba más peso que el nombre común que todos compartimos, que es el nombre venezolano".

Fue en este escenario donde anunció el comienzo de un proceso de transición democrática que, según ha explicado, pretende garantizar el retorno del país a una institucionalidad más libre, próspera y pacífica. Lo ha definido como un proceso "institucional y verificable" y ha asegurad que el cambio no se limitará únicamente al ámbito político.

La escena de Delcy Rodríguez recorriendo gran parte del hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York para saludar al presidente del Gobierno español está dando mucho de que hablar. Pedro Sánchez se encuentra hablando por teléfono cuando la presidenta encargada quiere saludarlo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El control total de Mohamed VI en Marruecos: designa los Ministerios clave y marca el camino del Gobierno

Mohamed VI, rey de Marruecos

Publicidad

Mundo

Dolly Parton

El mánager de Dolly Parton solicita una orden de alejamiento contra el sobrino de la cantante

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez defiende que "la democracia no se mide por las elecciones" para prometer después: "En Venezuela habrá elecciones"

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

Trump y Xi en Washington
REUNIÓN WASHINGTON

Donald Trump recibe personalmente a Xi Jinping con una alfombra roja más de una década después

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley

La influencer Evelyn Lima Dantas
Influencer

Asesinan a tiros a la influencer Evelyn Lima Dantas delante de su padre días después de salir de prisión

En la casa encontraron las siglas 'TCP' asociadas con el grupo criminal Terceiro Comando Puro.

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez
ONU

Los detalles del tenso saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas

El experto en habilidades de expresión explica que cuando la venezolana llega a saludar a Sánchez, este está "un poco tenso".

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia

María Corina Machado

María Corina Machado denuncia que le han prohibido entrar en Venezuela tres veces

Imagen de una montaña rusa

Más de 100 personas alegan lesiones cerebrales tras subirse en la popular montaña rusa X2 de Six Flags

Publicidad