Delcy Rodríguez defiende que "la democracia no se mide por las elecciones" para prometer después: "En Venezuela habrá elecciones"

"La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones. La democracia es mediada por la calidad de la competencia" ha dicho justo antes de anunciar que "en Venezuela habrá elecciones". Sin dar una fecha concreta sí ha asegurado que las autoridades venezolanas han iniciado ya un proceso de diálogo político con sectores de la oposición que deberá conducir a un escenario en el que los distintos actores puedan competir.

Rodríguez ha reivindicado que el proceso político debe garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas del país. La presidenta encargada ha defendido que será el pueblo venezolano quien determine el momento adecuado para esos comicios y ha puntualizado que también las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso inclusivo y transparente.

Delcy Rodríguez se ha presentado como "una hija más de Venezuela" que viaja a Nueva York para dar a conocer las aspiraciones de un país que busca recuperar el rumbo después de años marcados por conflictos políticos y modelos económicos "impuestos" que han afectado a su desarrollo.

"Por demasiado tiempo estábamos en un país dividido, un país en el que el color de la bandera de un partido soportaba más peso que el nombre común que todos compartimos, que es el nombre venezolano".

Fue en este escenario donde anunció el comienzo de un proceso de transición democrática que, según ha explicado, pretende garantizar el retorno del país a una institucionalidad más libre, próspera y pacífica. Lo ha definido como un proceso "institucional y verificable" y ha asegurad que el cambio no se limitará únicamente al ámbito político.

La escena de Delcy Rodríguez recorriendo gran parte del hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York para saludar al presidente del Gobierno español está dando mucho de que hablar. Pedro Sánchez se encuentra hablando por teléfono cuando la presidenta encargada quiere saludarlo.

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