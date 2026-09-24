El exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, triunfa en el deporte con 86 años

El nombre de Alejandro Rojas-Marcos siempre ha estado vinculado a la política, de hecho sigue en ella, pero ya no lo hace con la dedicación que le llevó a fundar el Partido Andalucista y a ser alcalde de Sevilla entre 1991 y 1995. Ahora con 86 años su vida es el deporte y más en concreto el Hyrox, una actividad de fitness que combina la carrera indoor con 8 ejercicios de fuerza como el ergómetro de remo, zancadas con sacos de arena, burpees, empuje y arrastre de trineo, o caminar con pesas rusas.

"Me miran con ternura, como a un niño cuando sonríe, y piensan a este viejo terminal le va a dar un flato"

Este deporte híbrido llegó a su vida hace cuatro años cuando, en el gimnasio, veía como lo practicaban gente de 20 o 30 años. "Era algo tremendo lo que hacían, ¿y yo qué?", se preguntó Rojas-Marcos.

La respuesta fue inmediata, se puso manos a la obra y rápidamente empezó a competir. Una vez que se ha enganchado totalmente al Hyrox nos ha explicado que lo que más le gusta es ver la cara de la gente: "me miran con ternura, como a un niño cuando sonríe y piensan que soy un viejo terminal al que de va a dar un flato".

Alejandro lo cuenta con un sentido del humor peculiar hasta cuando se le comenta si su familia no teme que le pase algo mientras hace este deporte, a lo que contesta: "Yo hago esto por provocar, para que algún día, pim, pum, fuego, y se acabó todo... si les hago un favor, y se ríen".

Compite en la categoría de mayores de 70 años, él tiene 86

Lo que no es de risa, sino muy serio, es lo bien que se le da, camino de su cuarto Campeonato del Mundo de Hyrox, que se celebrará en 2027 en Hong Kong, en los dos últimos ha subido al podio, fue subcampeón mundial en Chicago, en 2025, y este año bronce en Estocolmo.

Unos resultados que vienen acompañados del cariño del público, "aunque no me conozcan", nos cuenta, "me preguntan si se pueden hacer una foto conmigo, cuando yo no soy nadie, no puedo ser el único que haga esto con 86 años y me dicen que yo les inspiro, es maravilloso".

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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