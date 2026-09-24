Borja Iglesias, tras el desahucio de Maricarmen: "La gran mayoría estamos mucho más cerca de su caso"

Borja Iglesias ha vuelto a utilizar su altavoz como futbolista para pronunciarse sobre un asunto social. El delantero del Celta y campeón del mundo con España ha lamentado el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda de Madrid en la que había residido durante los últimos 70 años.

El internacional español publicó una carta en sus redes sociales en la que amplió el foco más allá de este caso concreto y señaló directamente al problema de acceso a la vivienda en España.

"Por desgracia, el desahucio de Maricarmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna", denunció el futbolista.

"Todos merecemos condiciones justas"

Borja Iglesias defendió especialmente la necesidad de proteger tanto a las personas mayores como a las generaciones más jóvenes. En su carta, el delantero asegura que los mayores “merecen respeto y amor” y los jóvenes “oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país”.

El jugador del Celta considera que existe margen para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y anima a trabajar colectivamente para conseguirlo.

“Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora y tenemos que pelear por ello”, subrayó.

Reconoce su situación privilegiada

El campeón del mundo también quiso hacer referencia a su propia realidad económica. Iglesias admite que su profesión le coloca en una posición privilegiada respecto a buena parte de la sociedad y se define como una persona "superafortunada".

Sin embargo, considera que esa situación no debe impedirle pronunciarse sobre un problema que afecta a numerosos ciudadanos. "La gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado. Luchemos juntos porque esto es cosa de todos", concluyó.

No es la primera vez que Borja Iglesias se posiciona públicamente sobre cuestiones alejadas del terreno de juego. Esta vez, el delantero ha aprovechado la repercusión del desahucio de Maricarmen para reclamar soluciones ante un problema que considera que va mucho más allá de un caso individual.