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REUNIÓN WASHINGTON

Donald Trump recibe personalmente a Xi Jinping con una alfombra roja más de una década después

El objetivo de la reunión es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, geopolíticas y la carrera por la Inteligencia Artificial.

Trump y Xi en Washington

Donald Trump recibe personalmente a Xi Jinping con una alfombra roja más de una década después | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles con una gran alfombra roja a su homólogo chino, Xi Jinping. Una visita en Washington que llega más de una década después en la que el presidente americano ha organizado una ceremonia inusual.

Trump recibió personalmente al mandatario chino en el aeropuerto, cosa que no es habitual en este tipo de visitas. El objetivo era mostrar a Xi una ceremonia con los himnos nacionales seguidamente de una revista de formación militar. La ceremonia contó con el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, cuyo estruendo hizo que Donald Trump mostrase signos de malestar.

Primera visita desde 2015

La visita del líder chino es la primera desde 2015, cuando fue recibida por el presidente de aquel entonces, Barack Obama. Se trata del tercer encuentro desde el regreso a la Casa Blanca del líder americano. Este jueves está previsto una reunión de bienvenida en la Casa Blanca seguida de una cena de Estado en la residencia presidencial.

Entre los objetivos de la visita, rebajar las tensiones marcadas por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, es una de las premisas de ambos líderes. La guerra de Irán y Taiwán junto a la carrera de la Inteligencia Artificial, son otros de los temas que pretenden tratar.

La tregua comercial establecida por ambos, expiraba en noviembre pero se extendió hasta el 10 de enero de 2027 tal y como anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras reunirse con el viceprimer ministro chino He Lifeng, en vísperas del encuentro entre Trump y Xi.

La competencia tecnológica y la IA

El presidente estadounidense busca aumentar el aislamiento económico de la República Islámica, pero China defiende su derecho a comerciar con Teherán, del que es el principal comprador de petróleo. Sobre Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, Xi previsiblemente insistirá en que Estados Unidos limite su apoyo militar a la isla, mientras Washington mantiene su política de "una sola China" y el compromiso de ayudar a Taipéi a reforzar su capacidad de defensa.

La Inteligencia Artificial será otra de las cuestiones de la cumbre, con ambos países enfrentados en esa carrera. Xi permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes, día en el que visitará con Trump los Archivos Nacionales, que custodian documentos fundamentales como la Constitución y la Declaración de Independencia, en el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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