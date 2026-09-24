Pedro Sánchez defiende la españolidad de Ceuta y usa su gestión de la crisis para posicionarse contra Trump: "La tentación es ceder al miedo"

Ceuta es una "ciudad española". Así de claro se ha pronunciado Pedro Sánchez en la Asamblea de la ONU. El presidente ha presumido de la respuesta de los ceutíes ante la mayor crisis migratoria de los últimos años, una población dice que no renuncia a la "decencia" y a la "legalidad".

Sánchez ha presumido de la gestión del Gobierno y ha usado su discurso para fortalecer su papel como líder antitrumpista. "En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta" ha asegurado el presidente. Para el presidente sus ciudadanos están demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos. Por ello se ha mostrado convencido de que España y Ceuta saldrán "más fuertes" tras su respuesta a esta situación.

En su discurso, Sánchez no aludió a Marruecos aunque en una rueda de prensa previa a esta intervención destacó su colaboración aunque reconoció "fallos" en los controles fronterizos.

Sánchez, bandera 'antitrampista'

Sánchez ha elevado el tono contra las políticas de la administración Trump y aseguró que España "no va a callar". No hizo falta que el líder del ejecutivo español pronunciase el nombre del americano para entender las críticas que le estaba dirigiendo. "No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su 'modus operandi'", señaló.

Desde el minuto uno dejó claras sus intenciones: "Subo a esta tribuna con un solo objetivo, defender aquello que muchos están intentando destruir". También aseguró que pretendía reivindicar los principios y ambiciones que inspiraron la ONU y que "varios gobiernos aquí presentes desprecian y pretenden desmantelar". Para Sánchez estos "gobiernos reaccionarios" quieren volver a "un pasado oscuro" y avisa de que empiezan cuestionando las reglas, luego las incumplen, recortan sus contribuciones a organismos como la ONU y bloquean su capacidad de acción para luego decir que son "inútiles".

Pese a su defensa de la ONU el presidente reconoció que son necesarios cambios como la de su Consejo de Seguridad para acabar con el derecho de veto de los miembros permanentes y ningún país sea a la vez juez y parte "por muy poderoso que sea". También reclamó reforzar organismos como la Corte Penal Internacional, para que puedan investigar, perseguir y sancionar a aquellos que violan las normas. Para liderar todo ello y ante el fin del mandato del secretario general de la ONU, António Guterres, se volvió a defender que su puesto sea ocupado por una mujer latinoamericana y ahí aprovechó para resaltar la relevancia del feminismo como una de las principales fuerzas de progreso del mundo.

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