Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Eurodreams y la ONCE de hoy, lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y Super11 de la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 con un bote de 1.600.000 ha agraciado al número 04, 26, 30, 31, 38 y 49, siendo el número complementario el 01 y el reintegro 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 35 de MÁLAGA, situada en Duque De Rivas, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 18.305 de ARANDA DE DUERO (Burgos), situado en Plaza Mediterráneo, s/n.

Primitiva

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 con un bote de 55.000.000 euros han sido los siguientes: 06, 07, 16, 26, 39 y 49. El número complementario ha sido 17 y el reintegro 9. El joker ha sido el 7 780 963.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 19.090 de CÁCERES, situado en Pierre de Coubertin, 12 – L-3.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes.

Eurodreams

El resultado del Eurodreams de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 ha agraciado al número 6, 32, 19, 5, 35 y 37 y el dream 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 25 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 26 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €.

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

