La emotiva despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: "Vuela libre, como siempre lo has hecho"

El mundo del cine y la cultura despidieron este lunes a Verónica Echegui, actriz que fallecía a los 42 años en Madrid. La protagonista de 'Yo soy la Juani' (2006) se marchaba tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La interprete madrileña se dio a conocer por su papel de la Juani en la película de Bigas Luna de 2006, un film en el que coincidió con Dani Martín.

El cantante ha sido uno de los que se han despedido de la actriz nacida en Madrid el 16 de junio de 1983 y lo ha hecho a través de una emotiva carta en sus redes sociales, en la que admite que "ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto"

"La Vero era la Penélope de 'Jamón jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero.

"A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", indica Dani Martín.

"Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa", destaca el cantante y actor madrileño de 48 años.

"Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche. 'Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor. Para que cuando cante llegar a tu corazón'", concluye Dani Martín.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com