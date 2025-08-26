Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Whatsapp

Cómo eliminar espacio en Whatsapp sin tener que borrar los chats

WhatsApp se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día. Desde mensajes personales hasta grupos de trabajo o del colegio, lo usamos constantemente para mantenernos conectados.

Whatsapp

WhatsappAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En España más del 94% de los internautas utiliza esta aplicación a diario, lo que supone más de 30 millones de usuarios activos. Sin embargo, el uso constante de WhatsApp también implica que poco a poco va ocupando una parte importante de la memoria del teléfono.

Y claro, muchas veces no queremos borrar nuestros chats. Ya sea porque contienen recuerdos, información importante o simplemente por no perder el historial de conversaciones, eliminarlos no suele ser una opción. Afortunadamente, hay formas de liberar espacio en WhatsApp sin tener que renunciar a tus mensajes.

Realmente, los mensajes de texto no ocupan mucho, el verdadero problema está en las imágenes, vídeos, audios y documentos que se descargan a través de los chats. Especialmente en grupos, donde los el peso total se dispara sin que apenas nos demos cuenta. Si no se gestiona bien, puede saturar rápidamente la memoria del teléfono, sobre todo si no cuenta con mucho almacenamiento.

¿Existe una papelera en WhatsApp?

Antes de entrar en soluciones, hay que aclarar un concepto: WhatsApp no tiene una papelera como tal, como sí ocurre en ordenadores. Pero eso no significa que no puedas gestionar manualmente lo que se guarda.

La forma más sencilla y rápida de ganar espacio es usar la propia herramienta de WhatsApp para gestionar el almacenamiento. En un teléfono Android el procedimiento es el siguiente:

  • Entra en Ajustes dentro de WhatsApp.
  • Toca en Almacenamiento y datos y después en Administrar almacenamiento.
  • Aquí verás sugerencias como archivos grandes o elementos reenviados muchas veces.
  • También puedes entrar a cada chat y revisar sus archivos.
  • Usa el filtro para ver primero los archivos más pesados o más antiguos.
  • Toca los que ya no necesites y elimínalos con el icono de la papelera.

Lo mejor de este sistema es que no se borra la conversación, solo el archivo multimedia asociado. Así puedes seguir viendo el mensaje original, aunque el contenido ya no esté descargado.

En iPhone el proceso es similar:

  • Abre WhatsApp y ve a la pestaña Ajustes.
  • Entra en Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento.
  • Verás la opción de revisar archivos grandes.
  • Mantén pulsado un elemento para seleccionarlo, o elige varios a la vez.
  • Pulsa la papelera para eliminarlos.

Ten en cuenta que si ese archivo está duplicado en tu galería, también deberás eliminar las copias para recuperar el espacio realmente.

Liberar espacio no tiene por qué implicar perder recuerdos. De hecho, este tipo de limpieza periódica puede ayudarte a mantener tu móvil más rápido y funcional. También es recomendable desactivar la descarga automática de archivos si estás en muchos grupos, para evitar que tu dispositivo se llene sin que te des cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Aumenta el uso excesivo del móvil por parte de los niños en verano: ¿Qué hay que hacer?

Teléfonos móviles

Publicidad

Tecnología

Whatsapp

Cómo eliminar espacio en Whatsapp sin tener que borrar los chats

Soledad por el Chat GPT

¿Usar la IA como psicólogo?: "Yo le consulto mis problemas amorosos a Chat GPT"

Imagen de Elon Musk

Elon Musk denuncia a Apple y a OpenAI por obstaculizar la competencia en Inteligencia Artificial

Instagram y Facebook sufren una caída en varios países, entre ellos España
Redes sociales

TikTok e Instagram, acusados de difundir contenidos que incitan al suicidio entre los adolescentes

dron terrestre para incendios
Tecnología brigadistas

Asturcon, el dron que sustituye a 10 brigadistas y se convierte en el nuevo aliado contra los incendios

Aplicación de ChatGPT
IA

La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga?

La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día desde hace varios años y, aunque nos ayude y facilite muchas cosas, debemos contrastar la información.

Whatsapp
Tecnología

Qué es el código PIN de WhatsApp: cómo activarlo y para qué sirve

Si quieres evitar que terceras personas se metan en tu cuenta de WhatsApp sin tu permiso, activa tu código PIN en la app. Te enseñamos cómo hacerlo.

Varias personas con móviles

Cuidado si ves esto en tu móvil, podría haberlo hackeado

Varias personas con móviles

Vodafone sufre una caída del sistema debido a los incendios de Ourense y León que deja sin Internet a miles de usuarios

Aplicación de ChatGPT

Así funciona el nuevo 'modo estudio' de ChatGPT que ayuda a los usuarios a aprender paso a paso

Publicidad