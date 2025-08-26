Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Alicante

Mata a su vecino tras una discusión en Alicante: llevaban años con problemas por la delimitación de sus fincas

Ambos vecinos llevaban tres años denunciándose por un conflicto sobre los límites de sus propiedades.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Local de Alicante

Imagen de archivo de la Policía Local de AlicanteEuropa Press

Publicidad

Terrible suceso el que ha ocurrido en la provincia de Alicante. Un hombre ha muerto después de que su vecino, de 44 años, lo atropellase con un vehículo en la puerta de su casa. La víctima contaba con cámaras de seguridad en su vivienda y se puede observar sus últimos segundos con vida.

Ambas personas contaban con una larga enemistad, con denuncias de por medio, por un conflicto sobre los límites de sus dos propiedades. Pero en la tarde del pasado viernes su mala relación fue más allá. En las cámaras que capturan el momento una furgoneta estaciona fuera de la vivienda del fallecido ubicada en la partida de El Moralet de Alicante.

Este sale a la calle y tras unos segundos, se observa como el vehículo da marcha atrás y arranca embistiendo a la víctima de 37 años y golpeando la valla metálica. Una vez tiene lugar el atropello, la furgoneta se detiene y el conductor se baja del vehículo para segundos después volver a montar y abandonar el lugar.

Cambia su versión

La Policía Local de Alicante se presentó en el lugar de los hechos. Todo esto ocurre, según la familia del fallecido, tras una llamada al 112 veinte minutos más tarde del atropello que realiza el conductor, quien posteriormente fue detenido por las autoridades. En la llamada comunica que se le había ido la cabeza. Entonces, los agentes proceden al protocolo y realizan una prueba de alcohol y drogas al detenido, a la vez que los sanitarios realizaban labores de asistencia a la víctima, pero solo pudieron certificar su muerte.

Tras comentar a los agentes locales que no sabía por qué lo había hecho, cambió su versión ante la Guardia Civil de San Vicente y Sant Joan. Les aseguró que lo que había ocurrido había sido un accidente al poner la marcha y que se le fue el vehículo. Con las contradicciones del incidente, los agentes procedieron a su detención en el escenario donde se había producido el accidente. Al presunto agresor, un hombre de 44 años, se le imputa de un delito de homicidio.

Lo que esconde la puerta metálica

Antes de producirse el atropello la víctima, con móvil en mano, graba al conductor que se encuentra a un lado de una puerta metálica que es clave en el conflicto entre ambos. Cada vez que esta se abre, significa que está invadiendo la zona de servidumbre entre las dos fincas.

Este conflicto no es reciente, sino que ambas personas llevaban tres años de denuncias con hasta cuatro procedimientos penales. Por su parte, la familia de la víctima, a través de sus abogados Iván Rodríguez Lorente y Gregorio Gotusso Fantino, presentará todas las pruebas pertinentes en todos estos años. Al igual que el video de seguridad y del teléfono del fallecido instantes previos al atropello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo

Publicidad

Sociedad

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España)

Última hora de los incendios en España: El Gobierno declara zona catastrófica en 16 comunidades afectadas

Explosivos intervenidos

Detenido en Lleida un hombre por fabricar explosivos caseros y colocarlos en oficinas públicas

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Imagen de archivo de la Policía Local de Alicante
Alicante

Mata a su vecino tras una discusión en Alicante: llevaban años con problemas por la delimitación de sus fincas

consulta médica
Presunta trama de corrupción

El Tribunal Supremo de Justicia de Canarias detecta una presunta trama de corrupción en Tenerife con incentivos a médicos para recetar medicamentos

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil
Policía Nacional

Encuentran muerto en su casa a un subinspector retirado de la Policía: tenía golpes por todo el cuerpo

Adelino, de 60 años, fue hallado sin vida en su domicilio de Ribaroja, Valencia, con evidentes signos de violencia.

Imagen de archivo de una avioneta Cessna C208 Caravana
Sorprendente descubrimiento

Encuentran una avioneta abandonada con matrícula estadounidense en Fuente Obejuna , Córdoba: ¿Dónde está el piloto?

Guardia Civil investiga el incidente. Al parecer el aparato podría haber sufrido un aterrizaje forzoso. Ahora se busca toda la información posible para identificar al piloto y conocer el nombre del propietario.

Desmantelan en una localidad de Castellón un zoo clandestino con más de 150 animales exóticos

Desmantelan en una localidad de Castellón un zoo clandestino con más de 150 animales exóticos

El vídeo del segundo día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

El vídeo del segundo día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Publicidad