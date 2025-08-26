Mata a su vecino tras una discusión en Alicante: llevaban años con problemas por la delimitación de sus fincas

Terrible suceso el que ha ocurrido en la provincia de Alicante. Un hombre ha muerto después de que su vecino, de 44 años, lo atropellase con un vehículo en la puerta de su casa. La víctima contaba con cámaras de seguridad en su vivienda y se puede observar sus últimos segundos con vida.

Ambas personas contaban con una larga enemistad, con denuncias de por medio, por un conflicto sobre los límites de sus dos propiedades. Pero en la tarde del pasado viernes su mala relación fue más allá. En las cámaras que capturan el momento una furgoneta estaciona fuera de la vivienda del fallecido ubicada en la partida de El Moralet de Alicante.

Este sale a la calle y tras unos segundos, se observa como el vehículo da marcha atrás y arranca embistiendo a la víctima de 37 años y golpeando la valla metálica. Una vez tiene lugar el atropello, la furgoneta se detiene y el conductor se baja del vehículo para segundos después volver a montar y abandonar el lugar.

Cambia su versión

La Policía Local de Alicante se presentó en el lugar de los hechos. Todo esto ocurre, según la familia del fallecido, tras una llamada al 112 veinte minutos más tarde del atropello que realiza el conductor, quien posteriormente fue detenido por las autoridades. En la llamada comunica que se le había ido la cabeza. Entonces, los agentes proceden al protocolo y realizan una prueba de alcohol y drogas al detenido, a la vez que los sanitarios realizaban labores de asistencia a la víctima, pero solo pudieron certificar su muerte.

Tras comentar a los agentes locales que no sabía por qué lo había hecho, cambió su versión ante la Guardia Civil de San Vicente y Sant Joan. Les aseguró que lo que había ocurrido había sido un accidente al poner la marcha y que se le fue el vehículo. Con las contradicciones del incidente, los agentes procedieron a su detención en el escenario donde se había producido el accidente. Al presunto agresor, un hombre de 44 años, se le imputa de un delito de homicidio.

Lo que esconde la puerta metálica

Antes de producirse el atropello la víctima, con móvil en mano, graba al conductor que se encuentra a un lado de una puerta metálica que es clave en el conflicto entre ambos. Cada vez que esta se abre, significa que está invadiendo la zona de servidumbre entre las dos fincas.

Este conflicto no es reciente, sino que ambas personas llevaban tres años de denuncias con hasta cuatro procedimientos penales. Por su parte, la familia de la víctima, a través de sus abogados Iván Rodríguez Lorente y Gregorio Gotusso Fantino, presentará todas las pruebas pertinentes en todos estos años. Al igual que el video de seguridad y del teléfono del fallecido instantes previos al atropello.

