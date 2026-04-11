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Masters de Montecarlo

Alcaraz frena a Vacherot y buscará revalidar el título en Montecarlo ante Sinner (6-4 y 6-4)

El campeón de 2025 termina con las ilusiones del ídolo local y aspirará a repetir título y mantener el 1 ante Sinner.

Alcaraz celebra su victoria ante Vacherot

Alcaraz celebra su victoria ante VacherotReuters

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Carlos Alcaraz tendrá la oportunidad de defender el título de campeón del año pasado en Montecarlo tras vencer al ídolo local Valentin Vacherot por un doble 6-4 en 1:25.

El murciano jugará así su primera final de Masters de 2026 -tercera de la temporada- y lo hará ante Jannik Sinner en el que será el primer enfrentamiento entre ambos este año y que, además del título, pondrá en juego el número 1 del mundo. Alcaraz selló su segunda final consecutiva en el Principado con 22 winners (11 de su rival), dominando con el primer saque (81) y estando impecable en la red (5 de 5).

Sinner jugará su primera final en Montecarlo

En la otra semifinal, Jannik Sinner pasó por encima (6-1 y 6-4) de un Zverev más que acostumbrado a a caer ante el italiano en las rondas finales de los torneos. Con la de este sábado ya son ocho victorias consecutivas del transalpino, habiendo ganado el alemán tan solo dos sets en estos partidos.

A su vez, Sinner ha sumado su 21ª victoria seguida en torneos de Masters y disputará este domingo su primera final en el Principado. Además, buscará igualar a Novak Djokovic -lo hizo en 2015- como el único tenista de la historia en ganar los tres primeros Masters 1.000 del calendario (Indian Wells, Miami y Montecarlo). Si se hace con el título también recuperará el número 1 del mundo.

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