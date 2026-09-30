Imanol Arriortua conquista el Mundial de ciclismo adaptado con tan solo un 10% de visión

Imanol Arriortua y Mikel Aristi han hecho historia en Estados Unidos conquistando el oro en el Mundial Paralímpico en ruta. Arriortua padece una enfermedad visual que apareció en su vida cuando tenía 10 años y le provocó un deterioro progresivo de su vista, ya que actualmente tan solo posee un 10% de visión. "Cuando aprendí a andar en bici ya tenía la enfermedad" recuerda el ciclista.

Una dificultad añadida

En su llegada a tierras americanas, el tándem no tuvo las mejores sensaciones en sus entrenamientos. Ambos sufrieron por el calor, pero en el momento de la verdad superaron las condiciones climáticas. "Al principio nos sentimos muy mal, pero enseguida me olvidé del calor" reconoce Imanol.

La importancia de la química

Ambos llevan un año formando equipo y el hecho de competir en una bicicleta doble, obliga a que los ciclistas vayan totalmente sincronizados. En la carretera Aristi es quien lleva el volante, pero los pedales deben ir perfectamene coordinados, por lo que el trabajo en equipo es imprescindible, por lo que toman las decisiones en conjunto. "Tenía miedo de cómo sería llevar el tándem, pero Imanol me lo puso todo muy fácil" explica Mikel.

El próximo reto de Imanol será el Mundial Paralímpico de Pista, disciplina de la que es campeón nacional y actualmente se encuentra en Portugal concentrado con la selección española para preparar esta competición que se celabrará en Países Bajos entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. No obstante, en esta ocasión su piloto será Noel Martín.