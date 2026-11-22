El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá este lunes a Espejo Público a partir de las 9.00 horas. Será su primera entrevista en televisión después del debate cara a cara con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

La entrevista se celebrará en la última semana de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con los partidos volcados en sus últimos actos antes de la cita con las urnas.

La cobertura electoral continuará el próximo jueves en Antena 3. Vicente Vallés estará al frente de un especial informativo dedicado al debate a cuatro de los candidatos.

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