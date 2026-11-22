El Partido Popular continúa liderando las encuestas electorales a una semana de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque el PSOE ha conseguido estrechar la distancia con los populares durante las últimas semanas. La media de los seis sondeos publicados entre el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre sitúa a la formación de Alberto Núñez Feijóo en el 31,4% de los votos, frente al 28,3% del partido de Pedro Sánchez.

La diferencia entre ambas formaciones se sitúa en 3,1 puntos porcentuales, mientras Vox permanece en tercera posición con un 18,6% de los apoyos estimados. El Frente Amplio, por su parte, obtiene un 5,8% en este promedio.

La fotografía electoral dibuja un escenario en el que los populares mantienen su ventaja, pero los socialistas han experimentado una recuperación progresiva.

Antena 3 Noticias, en colaboración con Demócrata, ofrece esta media de las encuestas de hoy de cada partido político de cara a las elecciones generales.

PP y Vox sumarían 195 diputados

La estimación de escaños de los seis últimos sondeos publicados sitúa al Partido Popular en 130 diputados y a Vox en 65. Ambos partidos alcanzarían conjuntamente los 195 representantes en el Congreso, lo que les permitiría superar en 19 escaños la mayoría absoluta.

El PSOE obtendría 112 diputados, mientras que el Frente Amplio conseguiría ocho. La suma de ambas formaciones alcanzaría los 120 escaños, 56 por debajo de la mayoría absoluta.

La proyección refleja así una ventaja del bloque formado por PP y Vox en la distribución de escaños, que sería más amplia que la diferencia entre ambos bloques en porcentaje de voto.

El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 representantes, elegidos en las distintas circunscripciones españolas. La mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados, una cifra que determina la capacidad de una formación o alianza para sacar adelante una investidura en primera votación.

El PSOE recorta 3,8 puntos de distancia desde octubre

La evolución de las encuestas desde el comienzo de octubre refleja un cambio significativo en la distancia entre los dos principales partidos. Según la media de los sondeos recogida por Demócrata, la diferencia entre PP y PSOE ha pasado de 6,5 puntos a 2,7 puntos, lo que supone un estrechamiento de 3,8 puntos.

En este periodo, el Partido Popular ha perdido 1,7 puntos en estimación de voto, hasta situarse en el 31%, mientras que el PSOE ha avanzado 2,1 puntos y alcanza el 28,3%.

Vox apenas registra variaciones en este seguimiento, con un incremento de una décima desde el 1 de octubre, hasta el 18,7%. El Frente Amplio, en cambio, retrocede dos décimas y se sitúa en el 6%.

Antena 3 Noticias, en colaboración con Demócrata, ofrece este gráfico interactivo que refleja cómo se han movido las encuestas en la campaña

La tendencia muestra, por tanto, un avance de los socialistas frente a un desgaste de los populares, aunque el PP continúa por delante en intención de voto y mantiene una distancia que le permitiría conservar la primera posición si se confirmaran estos resultados en las urnas.