Una combinación de daraxonrasib y quimioterapia ha conseguido reducir los tumores en seis de cada diez pacientes participantes en un ensayo sobre cáncer de páncreas avanzado. Los resultados, presentados este viernes, 20 de noviembre, en el simposio EORTC-NCI-AACR celebrado en Barcelona, abren una nueva vía de investigación para tratar esta enfermedad.

El estudio, denominado RMC-GI-102 y patrocinado por Revolution Medicines, incluyó a 61 personas cuyo cáncer se había extendido a otros órganos y que todavía no habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica. Se trata de una investigación de fase 1/2, una etapa inicial de evaluación de la combinación terapéutica.

Los tumores dejaron de ser detectables en cinco pacientes

Tras una mediana de seguimiento de 18,3 meses, los investigadores observaron una respuesta tumoral objetiva en el 60,7% de los participantes. Este porcentaje incluye tanto las reducciones del tamaño de los tumores como las respuestas completas.

En concreto, cinco pacientes, el 8,2% del total, presentaron una respuesta completa: los tumores dejaron de ser detectables mediante las pruebas utilizadas para evaluar el tratamiento.

La tasa de control de la enfermedad, que también incluye los casos en los que el cáncer permaneció estable, alcanzó el 90,2%. Además, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 12,8 meses.

Una respuesta completa, sin embargo, no equivale necesariamente a una curación. Los especialistas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que participan en la investigación del fármaco, insisten en que daraxonrasib no puede considerarse una cura para este cáncer.

Qué es daraxonrasib y cómo actúa contra el cáncer de páncreas

Daraxonrasib es un medicamento oral que bloquea la actividad de proteínas RAS implicadas en las señales que permiten crecer a las células tumorales. Las alteraciones de esta vía tienen un papel central en la mayoría de los cánceres de páncreas.

En este ensayo, los participantes recibieron el fármaco diariamente junto con dos medicamentos de quimioterapia.

Un ensayo mayor comprobará si mejora los resultados de la quimioterapia

La principal limitación es que este estudio no incluyó un grupo de comparación tratado únicamente con quimioterapia. Por ello, sus resultados todavía no permiten determinar cuánto beneficio adicional aporta incorporar daraxonrasib.

Esa cuestión se está investigando en RASolute 303, un ensayo internacional de fase 3 que prevé incluir a unas 900 personas. Comparará tres opciones: daraxonrasib solo, el fármaco combinado con quimioterapia y quimioterapia sin daraxonrasib. El objetivo es comprobar si estas estrategias prolongan la supervivencia o retrasan la progresión del cáncer cuando se utilizan como primer tratamiento de la enfermedad metastásica.