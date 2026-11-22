Alberto Núñez Feijóo ha apelado este domingo a la movilización de los votantes del Partido Popular en un mitin celebrado en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia, donde ha pedido no confiarse ante la cercanía de las elecciones. El líder popular ha recordado lo sucedido en 2023, cuando, pese a ganar los comicios, el PP no logró llegar al Gobierno, y ha advertido de que España "no puede volver a vivir una situación similar".

"Sabemos lo que es ganar un debate, sabemos lo que es ganar unas elecciones y no gobernar. España no puede permitir que ocurra lo que ocurrió en 2023", ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que el cambio político está cerca, pero que todavía necesita el respaldo de los ciudadanos en las urnas, por lo que les pide "que no se relajen".

El presidente del PP ha expresado su agradecimiento a los murcianos por el apoyo recibido y ha asegurado que la región volverá a ofrecer uno de los mejores resultados electorales para su partido. "Murcia nunca ha fallado al PP y Murcia va a dar uno de los mejores resultados de España", ha señalado, antes de proclamar que "España no puede esperar ni un día más para cambiar su Gobierno".

"Lo mejor del 30 noviembre es que nos expliquen que su estrategia era perder las elecciones"

Feijóo también ha ironizado sobre las explicaciones del PSOE tras el debate electoral. "Dicen que hemos ganado el debate, pero ellos llevan tres días explicando que su estrategia era perderlo", ha señalado. En tono sarcástico, ha añadido que "lo mejor" sería que el próximo 30 de noviembre explicasen que su estrategia también era perder las elecciones "para tomar impulso".

Durante su intervención, Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en criticar la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha acusado al llamado "sanchismo" de intentar que los ciudadanos olviden los problemas que afectan al país.

Entre ellos, ha mencionado los accidentes de Urda y Adamuz, la situación de Ceuta y El Hierro, el control migratorio, el apagón, las pulseras antimaltrato y las huelgas de médicos. También ha denunciado el aumento de la presión fiscal, el encarecimiento de los precios y las dificultades para acceder a una vivienda.

"Quieren que te olvides de que has pagado, hemos pagado, más de 220.000 millones más en impuestos; quieren que te olvides de que los precios se comen tu sueldo, de que no puedes acceder a una vivienda y de que los jóvenes ni siquiera sueñan con ser propietarios", ha manifestado.

El líder popular ha ampliado sus críticas a los casos judiciales y las polémicas que afectan al entorno del Gobierno, mencionando, entre otros asuntos, a José Luis Rodríguez Zapatero, al fiscal general del Estado y las informaciones relacionadas con Jessica, así como la investigación sobre el hermano del presidente. También ha reprochado a Sánchez que no responda a las preguntas sobre las primarias socialistas.

"No te olvides de nada y el domingo acuérdate de todo lo que ha sido tu país cuando metas la papeleta en la urna", ha reclamado, defendiendo que la única alternativa para propiciar el cambio es votar al Partido Popular.

"A los de las bofetadas les vamos a parar con votos"

Feijóo también ha respondido a las declaraciones de la ministra Diana Morant, quien manifestaba este sábado que le habría gustado que Pedro Sánchez le hubiese dado "cuatro bofetadas" durante el debate. "Yo no quiero una España de bofetadas ni un país a gritos. Y a los de las bofetadas les vamos a parar con votos el próximo domingo en las urnas", ha apuntado el presidente del PP.

Feijóo ha terminado su discurso en Murcia asegurando que si llega a La Moncloa, "no pondrá colegas en el Gobierno", ni a ningún especialista en redes sociales. En cambio, lo que sí pondrá será un "especialista en redes ferroviarias".

"Que un día de relajación no nos condene a cuatro años más de lamento. Tenemos más ganas que nunca y más responsabilidad que nunca. Os pido un voto masivo al PP, porque sé que no vamos a fallar a nuestro país", ha sentenciado.

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